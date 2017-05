Für ihren Umgang mit der Geschichte hat die Stadt Neunburg ein großes Lob erhalten: Historie sei hier nicht nur Anlass zum Feiern, sondern es werde sich auch intensiv damit auseinandergesetzt. Vor allem zwei Aspekte stellte Professor Dr. Hans-Michael Körner beim Festvortrag zur 1000-Jahr-Feier heraus.

Glückwunsch zur Chronik

"Keine banale Beliebigkeit"

Der Referent Zum Auftakt des Festvortrags hatte Bürgermeister Martin Birner den Referenten vorgestellt: Hans-Michael Körner , Jahrgang 1947, ist gebürtiger Oberpfälzer. Nach dem Abitur in Cham 1966, hatte er Deutsche Philologie und Geschichte studiert. Als Professor lehrte er ab 1991 an der Universität Würzburg, von 1995 bis 2012 war er Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er gehört der Kommission für Zeitgeschichte und der Kommission für bayerische Landesgeschichte an der Bayerischen Akademie der Wissenschaften an. Körner ist Autor und Herausgeber mehrerer Standardwerke, darunter die "Große bayerische biographische Enzyklopädie" und die "Geschichte des Königreichs Bayern". (mp)

In Neunburg ist das Phänomen intensiver lokaler Geschichtsarbeit keine bloße Ableitung aus jubiläumsbedingter Zufälligkeit. Professor Dr. Hans-Michael Körner

Das Thema "1000 Jahre Neunburg vorm Wald - eine Stadt und ihre Geschichte" hatte am Sonntag zahlreiche interessierte Zuhörer in den Schlosssaal gelockt. Schon die Programmgestaltung und die Publikumsresonanz mit Ehrengästen und Mandatsträgern sah Hans-Michael Körner als Beleg für den Stellenwert der Geschichte in der Öffentlichkeit.Zunächst richtete der Referent den Blick auf die "Präsenz der Geschichte in der Gesellschaft" im Allgemeinen. Diese habe sich im 19. Jahrhundert herausgebildet und eine regelrechte "Geschichtsversessenheit" ausgelöst. Eine Trendwende zeichnete sich Mitte des 20. Jahrhunderts ab, als die Geschichte an den Rand der gesellschaftlichen Wertschätzung rückte. Als Gegenströmung habe sich eine "neue Intensität der Jubiläumskultur" entwickelt, die in der Gegenwart zum "Megatrend" geworden sei. Körner erinnerte an "800 Jahre Wittelsbacher in Bayern" (1980) oder "200 Jahre Königreich Bayern" (2006).Mit Blick auf die Stadt Neunburg vorm Wald habe der Anlass für das Jahrtausendjubiläum nicht erfunden werden müssen. "Hier stehen ganz erhebliche ortsgeschichtliche Ressourcen zur Verfügung." In diesen Kontext reihte der Historiker auch die neue Stadtchronik ein, die er als ein Alleinstellungsmerkmal bezeichnete. Er beglückwünschte die Stadt zu dieser Publikation und sprach den beiden Chef-Autoren ein Kompliment aus: Heimatpfleger Theo Männer und Redakteur Karl-Heinz Probst hätten eigentlich auf das Titelblatt gehört.Die "spezifische Ausprägung eines Neunburger Geschichtsbewusstseins" sei zweien ihrer Vorgänger zuzuschreiben. Die Chronisten Joseph Rudolph Schuegraf (1790 in Cham geboren) und Johann Michael von Söltl (1797 in Neunburg auf die Welt gekommen) haben in ihren Werken die Figur des Pfalzgrafen Johann zur Zentralgestalt des hiesigen Geschichtsbewusstseins gemacht. Damit hätten sie das "Profil der Neunburger Vergangenheitserinnerung" erstellt. Dazu gehört auch die Erinnerung an Neunburg als Wittelsbacher Residenzstadt und an den Sieg des Pfalzgraf über die Hussiten in der Schlacht von Hiltersried.Das Festspiel "Vom Hussenkrieg", das diese Schlacht zum Thema hat, bezeichnete Körner als einen "Sonderfall" im Neunburger Umgang mit der Geschichte. Regionalpolitischer Stolz habe 1983 eine Tradition begründet, als Reaktion darauf, dass Neunburg im Wittelsbacher-Jubiläumsjahr 1980 als einstige Residenzstadt vergessen worden war. Mit Blick auf den Vorgänger "Hussitengeißel" in 1923 und '33 sei es überaus klug gewesen, das Festspielunternehmen aller aggressiven und kriegsverherrlichenden Tendenzen zu entkleiden.Als Fazit notierte Professor Körner, dass der öffentliche Umgang mit der Geschichte in Neunburg keinesfalls banale Beliebigkeit ist. Man dürfe aus einem Jubiläum ein kommunales Freudenfest mit Stadtlauf, historischem Sautrogrennen und italienischer Nacht machen und sich über eine Sonderbriefmarke freuen - "wenn dabei die Rationalität bei der Rekonstruktion der Vergangenheit ihr Recht nicht völlig einbüßt". Doch da sehe er in Neunburg keine Gefahr.Langer Applaus belohnte den Referenten für seine Ausführungen, danach bedankten sich die Bürgermeister Martin Birner und Margit Reichl mit einem Neunburger Spezialitätenkorb für den Vortrag. Die musikalische Gestaltung des Abends hatten Barbara Nutz (Klavier) und Sylvia Felgenträger (Querflöte), Lehrkräfte an der Städtischen Musikschule, übernommen.