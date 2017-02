Neunburg-Penting. Über 40 Veranstaltungen und Termine erledigte die Feuerwehr Penting im Vorjahr. Die Aktiven rückten insgesamt zwölf Mal zu verschiedenen Einsätzen aus. Überregional aufhorchen ließ ein Löschtrupp Damen.

Die gut besuchte Hauptversammlung setzte den Schlusspunkt hinter ein erfolgreiches Vereinsjahr. Vorsitzender Florian Meier verzeichnete einen Stand von 269 Mitgliedern - vier mehr als 2015. Herausragendes Ereignis sei die Ausrichtung des Oberpfalz-Cups gewesen. Zum Dank für die dabei gewährte Unterstützung, überreichte Kommandant und Initiator Jürgen Keilhammer ein Fotobuch der Veranstaltung an die beiden Schirmherrn, Bürgermeister Martin Birner und Ehrenkreisbrandrat Siegfried Hammerer.Der Bürgermeister stellte die Zuverlässigkeit der Floriansjünger heraus. Die Stadt sorge gerne für eine gute Ausrüstung, versicherte er. Der Feuerwehrverein verfüge - Dank Florian Meier und Jürgen Keilhammer an der Spitze - über eine hervorragende Außenwirkung.Im Einsatzbericht bilanzierte Kommandant Keilhammer 2 Brandeinsätze, 2 Sicherheitswachen beim Festspiel sowie 5 Verkehrssicherungen. Einmal wurde für eine Hubschrauberlandung ausgeleuchtet, musste ein Baum über der Straße und eine Ölspur beseitigt werden. Für die 57 Aktiven (11 Frauen) standen zwölf Monatsübungen auf dem Ausbildungsplan. Zusätzlich fanden eine Eisrettungsübung mit der Wasserwacht, eine Waldbrandübung mit der Feuerwehr Penting bei Cham und - mit den Kameraden aus Neunburg - eine Übung an der Windanlage statt.Zusätzlich verfügt die Pentinger Wehr über zwei Wettbewerbsmannschaften. Das Damen-Team konnte bei der Deutschen Feuerwehrmeisterschaft in Rostock einen hervorragenden fünften Platz unter 13 Teams einfahren. Ein Lob erhielt zweiter Kommandant Tobias Meier für seine Initiative, das Löschfahrzeug mit einem LED-Lichtmast auszustatten.Für die Nachwuchsarbeit zeichnete Jugendwartin Franziska Beer verantwortlich. Mit zwölf Jugendlichen absolvierte sie 25 Übungen in 42 Stunden. Bestens vorbereitet legten sechs Anwärter die bayerische Jugendleistungsprüfung ab. Auch Leistungsspange und Wissenstest bestanden die Mädchen und Buben. Beer freute sich auch über die Begeisterung, mit der die Nachwuchsfeuerwehrleute an 17 Stunden beim Freizeitprogramm teilgenommen haben. Beer dankte ihren Unterstützern Franziska Bauer und Manfred Keilhammer sowie dem Verein für finanzielle Hilfe.Zusammen mit Ehrenkreisbrandrat Siegfried Hammerer nahmen die Kommandanten Beförderungen vor: Franziska Beer und Franz Scheuerer junior wurden Hauptfeuerwehrleute und Thomas Maierhofer und Benedikt Kiel sind jetzt Oberfeuerwehrmänner. Michael Singer und Johann Scheuerer wurden mit großem Lob und Dank aus dem aktiven Dienst verabschiedet.