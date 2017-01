Die Wasserwacht-Ortsgruppe hat einen neuen Vorsitzenden: Bei den Neuwahlen hat Stefan Dirnberger die Nachfolge von Christian Blend angetreten. Auch der Rest der Führungsmannschaft ist deutlich verjüngt.

Zuwachs bei Bambini

Neue Akzente gesetzt

Neuwahlen Vorsitzender: Stefan Dirnberger; Stellvertreter: Sebastian Schleicher; Technische Leiter: David Schacknies und Sebastian Maderer; Beisitzer: Sabrina Zweck und Udo Schacknies; Jugendleiter: Martina Prechtl und Magdalena Zach. (agr)

Bei der Jahresversammlung bezeichnete der bisherige Vorsitzende Christian Blend den Kampf gegen den Ertrinkungstod als Hauptaufgabe der Wasserwacht. Vor diesem Hintergrund fanden Ausbildungsmaßnahmen sowie Wachdienste in Erlebnis- und Hallenbad sowie an Badegewässern statt. Mit Reinhold Dirnberger und Joachim Kaiser gestalteten Mitglieder den schulischen Schwimmunterricht aktiv mit.Ein Dank galt der Stadt für die Überlassung der Bäder für die zahlreichen Trainingseinheiten, vor allem mit Blick auf den Nachwuchs. Diesbezüglich sei die Gründung einer Bambini-Gruppe eine kluge Entscheidung gewesen: Nach jedem Schwimmkurs stoßen Kinder ab dem sechsten Lebensjahr neu zur Gruppe.Technischer Leiter Udo Schacknies berichtete, dass die Ortsgruppe über 20 fertig ausgebildete Wasserretter sowie höher qualifiziertes Personal verfüge. Drei Jugendliche befinden sich aktuell in der Ausbildung zum Wasserretter und werden ihren Kurs im nächsten Jahr abschließen. Schacknies bilanzierte Hochwasser-Einsätze in Passau und Fischerdorf, auch die Schnell-Einsatz-Gruppe (SEG) sei bei unzähligen Einsätzen gefordert gewesen.Mit gezielten Maßnahmen in der Kinder- und Jugendarbeit sei aktuell ein Mitgliederstand von 286 Personen erreicht. Das Durchschnittsalter sei von 41 auf 25 Jahre gesenkt worden. In den vergangenen acht Jahren habe die Ortsgruppe fast 700 Kindern und 80 Erwachsenen das Schwimmen beigebracht. Neben den Einsatzübungen wurden auch das Zeltlager, Grillabende, Vereinsausflüge, das jährliche Anschwimmen und Bootsfahrten angeboten.Bürgermeister Martin Birner dankte der Wasserwacht, dass sie beim Schulschwimmen in die Bresche sprang, nachdem eine Begleitperson verstorben war. Es sei bemerkenswert, wie die Ortsgruppe in den vergangenen Jahren junge Menschen begeistern und neue Akzente in der Vereinsarbeit setzen konnte. Innerhalb des Vereins herrsche eine gute Kommunikation zwischen der jungen Generation und den erfahrenen Mitgliedern. Dieser "Gemeinschaft des Helfens" wünschte er weiterhin guten Zusammenhalt und ein partnerschaftliches Miteinander.Der stellvertretende Kreisgeschäftsführer Joachim Seeliger sieht in den Ortsgruppen den Baustein der Wasserwacht. Hier werde Basisarbeit geleistet, sei es nun das Schwimmenlernen oder beim Retten. Dietmar Jacob, der stellvertretende Technische Leiter des Wasserwacht-Kreisverbandes, stellte das gewaltige Programm der Ortsgruppe heraus. Nach den Wahlen (siehe Infokasten) wies der neue Vorsitzende Stefan Dirnberger auf zwei Großveranstaltungen hin: Zum einen die elfte Auflage des 24-Stunden-Schwimmens am 15. April sowie die Teilnahme am Festzug zum Stadtfest zur 1000-Jahr-Feier.