Mit der Erlebnisstadtführung "Nejburger Leidg'schmatz" hat die Mittelschule beim Festwochenende zur 1000-Jahr-Feier mächtig Eindruck gemacht. Nun werden die Szenen als Hörspiel vertont und ein Video produziert. Das Schulgebäude setzt sich im Jubeljahr farblich in Szene.

Historischer Streifzug

Publikum beschert Erfolg

Als Beitrag zur gelebten Partnerschaft zwischen Schule und Stadt hatten sich die Schüler mit einer besonderen Stadtführung an der Feier des Jubiläums "1000 Jahre Neunburg" beteiligt. Nun war ein Filmteam an der Schule, um aus den Szenen ein Hörspiel und Videos zu produzieren. Diese sollen auf einer Website hinterlegt und künftig per QR-Code im Stadtgebiet abrufbar sein. 1000 Jahre Geschichte werden an besonders markanten und bedeutenden Plätzen und Gebäuden zum Leben erweckt und filmisch festgehalten.Die jungen Darsteller aus der Schauspiel-AG unter Leitung von Klaus Traurig und Schüler der Klasse M9 schlüpften bei der Stadtführung in die Rollen von teils fiktiven, teils historisch gesicherten Persönlichkeiten der Neunburger Geschichte. An acht Stationen wurden alltägliche Szenen präsentiert, in denen Ereignisse aus der Ortsgeschichte aufgegriffen werden. Das Drehbuch dazu schrieb Markus Binder, der auch für die Koordination und Organisation des Projekts verantwortlich zeichnete. "1000 Jahre Nejburger Leidg'schmaz" präsentierte in erzählerischer Manier einen historischen Streifzug durch die Jahrhunderte der Stadt. Die Zuschauer erfuhren, warum Pfalzgraf Johann so unzufrieden mit seinem Kirchenbaumeister war oder weshalb die Kammerzofe des Kurfürsten sich über dessen häufige Besuche bei der Magd des Bürgermeisters echauffierte. Den Weg zwischen den Stationen hatte Martin Kristel mit der Schulband begleitet.Durchwegs Lob für dieses Projekt fanden die zur Premiere am 29. April geladenen Ehrengäste, unter ihnen auch Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Martin Birner. In Kooperation mit dem Tourismusbüro erhielten dann am Sonntag, 30. April auch Bürger die Möglichkeit, sich auf eine Zeitreise durch die Jahrhunderte zu begeben. Der Ansturm auf die Erlebnisführung mit über 50 Gästen pro Veranstaltung bestätigte den Erfolg dieses Konzepts. Sobald die digitale Stadtführung fertiggestellt ist, wird dies in der Presse und auf der Homepage der Schule mitgeteilt. Dass das Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" auch am Gebäude der Mittelschule nicht spurlos vorbeigeht, dafür sorgt Künstler Alexander Rosol aus Regensburg. Zusammen mit Schüler gestaltet er derzeit an einer grauen Rückwand des Schulgebäudes ein Graffiti. Das Motiv haben die Schüler gemeinsam mit dem Fachmann fürs Sprayen entworfen.Das Projekt, das Teil der Ganztagsbetreuung am Nachmittag ist, und von Leiter Christian Schießl begleitet wird, macht den Jugendlichen großen Spaß. Davon überzeugten sich Rektorin Irene Träxler und Bürgermeister Martin Birner bei einem Besuch. Als Vorsitzender des Schulverbandes bedankte sich Birner bei Lehrern und Schülern für das entstehende, weithin sichtbare Gemälde als Erinnerung an das Jubiläumsjahr.