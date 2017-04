Die Arbeit der Jäger wird nicht nur auf Papier dokumentiert: Bei der Hegeschau gibt es Beweismittel in Form von Geweihen und Hörnern. Die Neunburger Kreisgruppe im Bayerischen Jagdverband hat eine stattliche Sammlung geliefert und dabei auch ein wichtiges Thema angesprochen.

Neunburg vorm Wald/Kulz. (agr) Jäger aus Neunburg und Umgebung und Vertreter der Unteren Naturschutzbehörde trafen sich zur Hegeschau im Gasthaus Krämerhof. Dabei konnten die Trophäen der Tiere begutachtet werden, die im vergangen Jahr geschossen wurden."Es ist eine hervorragende Hegeschau", lobte Wolfgang Niebauer, Zweiter Bürgermeister von Thanstein. Er dankte für die Pflege des Wildes und Waldes. MdL Alexander Flierl, Vorsitzender der BJV-Kreisgruppe Oberviechtach, machte deutlich, dass die Jagd eine Notwendigkeit ist. Sie bekomme die Unterstützung der Politik, denn die Politik setze auf die Erfahrung der Landwirte und der Jäger. Der stellvertretende Landrat Joachim Hanisch betonte die enge Beziehung zwischen Landkreis und der unteren Naturschutzbehörde. Der neugewählte Kreisobmann des Bauernverbands, Josef Irlbacher, verwies darauf, dass die Bauern und Jäger die gleiche Umgebung und Umwelt nutzen und gestalten. Er hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, "denn nur gemeinsam können wir die Probleme lösen und Lösungsansätze finden".Danach verabschiedete der Vorsitzende der Neunburger BJV-Kreisgruppe Franz Sedlmeier den früheren Kreisobmann des Bauernverbands, Hans Wilhelm, mit den Worten: "In den letzten 20 Jahren war es eine kameradschaftlich-partnerschaftliche Zusammenarbeit." Sedlmeier berichtete über eine Zunahme der Verkehrsunfälle mit Wildtieren und das Verbot des Verkaufs von höher konzentriertem Wasserstoffperoxid an Privatpersonen.Forstdirektor Alwin Kleber informierte, dass die Abschusspläne für die laufende Drei-Jahres-Periode - basierend auf der Grundlage des Vegetationsgutachtens von 2015 - ohne größere Schwierigkeiten erstellt werden konnten. Im Gebiet der Kreisgruppe Neunburg vorm Wald könne man nun auf ein überwiegend ruhiges Jagdjahr zurückblicken, soweit dies die Bejagung des Rehwildes betrifft. Ein weiteres wichtiges Thema war für Kleber die "Rettungskette Forst". Das System sollen vor allem diejenigen nutzen, die im Wald tätig sind, so auch die Jäger. Im Notfall könne es eine schnelle Rettung ermöglichen."Oft ist es für die Rettungskräfte sehr schwer, aufgrund einer vagen Ortsbeschreibung zu einem Treffpunkt zu gelangen", erklärte der Forstdirektor und verwies auf die ausgeschilderten Rettungspunkte. Außerdem gebe es eine Smartphone-App "Hilfe im Wald". Die Treffpunkt lägen dabei aber nicht direkt im Wald, sondern waldnah an einer verkehrsgünstigen Stelle. Von dort aus könnten dann die Rettungskräfte von einer Person zum Unglücksort gelotst werden.___Weitere Informationen: