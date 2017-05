Offenbar von sinnloser Zerstörungswut waren jene Täter getrieben, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Gebiet der Altstadt mindestens neun Autos beschädigt haben. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, den Verursachern auf die Spur gekommen zu sein.

In einem kurzen Nachsatz zur Polizeimeldung vom Mittwoch erklärte eine Sprecherin der Polizeiinspektion Neunburg, dass zwei Jugendliche aus dem Stadtgebiet Neunburg als Täter ermittelt worden seien. In der Nacht zum Mittwoch waren im Bereich der Hauptstraße und im Parkstadl in der Buchbindergasse die Außenspiegel an mindestens neun Fahrzeugen abgetreten worden. In den sozialen Netzwerken wurden diese Vorfälle heiß diskutiert.Für weitere Ermittlungen bittet die Polizei nach wie vor um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, können sich unter Telefon 09672/9202-0 an die Polizeiinspektion Neunburg wenden. Ebenfalls werden geschädigten Autobesitzer aufgefordert, bei der Dienststelle Anzeige wegen Sachbeschädigung zu erstatten.