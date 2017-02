Bei der Jahreshauptversammlung der Kreisgruppe Neunburg im Landesjagdverband Bayern referierte Dr. Bartel Klein über erfolgreiche Schwarzwildjagd. Neben der Bilanz über das Jagdjahr standen langjährige und engagierte Waidmänner zur Ehrung an.

Erfolgreiche Ausbildung

Verdienste gewürdigt

Ehrungen 25 Jahre: Arnold Dommer, Josef Pollinger; 40 Jahre: Rudolf Fleischmann, Karlheinz Herrmann, Wolfgang Probst, Reinhard Reck; 50 Jahre: Heinz Figulla, Andreas Wild.



Jagdhornbläser-Treuenadel: Manfred Hauser, Konrad Hoch, Max Meier, Hans Beer. Für besondere Verdienste sind Reinhold Dietl und Reinhard Reck mit Eichenlaub in Bronze ausgezeichnet worden.



Das neue Hundeführer-Ehrenzeichen in Bronze hat Wilhelm Schutzeichel erhalten. (pko)

Um dem interessanten Vortrag mit dem Titel "Lernen wie eine Sau zu denken, um mehr Beute zu machen" ausreichend Zeit einzuräumen, eröffnete Vorsitzender Franz Sedlmeier den Abend bereits um 19 Uhr mit kurz gehaltenen Berichten. Zur Versammlung setzten die Jagdhornbläser wieder hörenswerte Akzente. Durch drei Austritte, drei Sterbefälle und zehn Neuzugänge sei der Mitgliederstand auf 175 angestiegen. "Das ist der höchste Stand bei der Kreisgruppe bisher", freute sich Sedlmeier.Neben den jährlichen Terminen wie Hegeschau und Hubertusfeier sei wieder ein Lehrgang zur Jägerprüfung angeboten worden. Von 18 Teilnehmern haben 17 ihren Schein erhalten, und der neue Kurs sei schon wieder ausgebucht. Stellvertreter Martin Stangl bat um Teilnahme beim Jubiläumsfestzug der Stadt Neunburg und um Helfer am Essensstand. Am 25. Juni findet in der Schießl-Taffern in Kemnath bei Fuhrn ein Vortrag über Grundlagen der Drückjagd statt. Außerdem soll im Lauf des Jahres die neue Internetseite ans Netz gehen.Um Mithilfe bat Alois Neft, der die alte Trafostation in Penting in ein Fledermaus-Hotel umgebaut hat. Damit hat er die Arbeit des verstorbenen Jagdgenossen Werner Steinmetz fortgesetzt, nun brauche er Unterstützung beim Verputzen und Anstreichen. Die Jagdhornbläser waren bei Geburtstagen, Beerdigungen und beim Landkreisbläsertreffen in Pfreimd vertreten. Für das Schießwesen gab Simon Sedlmeier die Termine für das Büchsenanschießen, die Landkreismeisterschaft im jagdlichen Schießen und das Schießen auf den laufenden Keiler bekannt. Die dabei erworbenen Nadeln werden bei der Hubertusfeier verliehen. Die Leiter der Hegegemeinschaften Reinhold Dietl (Nord), Herbert Krauthann (West) und Reinhard Reck (Süd) berichteten von den Aktionen aus ihren Revieren und gaben sich mit dem abgelaufenen Jagdjahr zufrieden.Einen deutlichen Rückgang bei den Messungen von Schwarzwild in der Messstation meldete Reinhard Reck: 2016 kamen 148 Stück bei ihm an, gegenüber 272 in 2015. Davon wogen 119 Sauen bis 50 Kilogramm, 29 Tiere waren schwerer. 2015 waren noch 69 Schwarzwild-Exemplare über 50 Kilogramm schwer. Die gestiegene Becquerel-Belastung führte er auf den milden Winter zurück, in dem das Wild im Wald mehr graben konnte. Über 500 Becquerel wiesen 47 Prozent der Jahresstrecke 2016 auf, 2015 waren es nur 25 Prozent. Die höchste Messung im Vorjahr belief sich auf 9000 Becquerel.Für seinen Einsatz in der Messstation und als Leiter der Hegegemeinschaft Süd erhielt Reck die Verbandsauszeichnung Eichenlaub in Bronze. Auch sei Reck lange Jahre zweiter Vorsitzender der Kreisgruppe gewesen, begründete Sedlmeier die Verleihung. Die Verdienste von Reinhold Dietl als Hegeringleiter und Stütze des Vereins, waren ebenso das Eichenlaub in Bronze wert. Treue Mitglieder und Jagdhornbläser erhielten ebenfalls Ehrungen. Zum ersten Mal wurde das neu eingeführte Hundeführer-Ehrenzeichen in Bronze bei Wilhelm Schutzeichel angeheftet.Künftig gehen die Neunburger Jäger entspannter ins Revier, denn sie folgen den Tipps und Empfehlungen des Referenten Bartel Klein. Das Wechselverhalten des Schwarzwildes sei durchschaubar und kalkulierbar, wenn der Jäger darauf achte, welches Wetter für den kommenden Tag angesagt ist. Ein Rat lautete, nie eine Kirrung in Schneisen anlegen, weil dort die Windverhältnisse anders als auf der Kanzel seien. "Die Empfindsamkeit des Schwarzwildes gegenüber frischer Menschenwitterung wird unterschätzt", wusste Klein.