Im 55. Jahr des KAB-Ortsverband standen bei der Hauptversammlung treue Mitglieder im Rampenlicht. Ein Verein wurde im Pfarrheim mit einer Spende überrascht.

(agr) In ihrem Bericht blendete Maria Gradl, Sprecherin des Leitungsteams, auf die große Resonanz beim Arbeitnehmergottesdienst mit Fahrzeugsegnung, bei der Fußwallfahrt nach Schönbuchen und bei der Kindermaiandacht zurück. Weitere Termine waren das Sommerfest, eine Fahrradfahrt nach Pertolzhofen, ein Besuch der Sternwarte in Dieterskirchen und die Kirwasitzweil. Beim Pfarrfest wurde der Ausschank übernommen.In seinem Kassenbericht erwähnte Bernhard Dommer, dass der Ortsverband 120 Mitglieder zählt. Silvia Mehrl und Petra Graf sind neu eingetreten. Danach überreichte er eine Spende über 350 Euro, die aus dem Verkauf von selbst gemachtem Ingwerschnaps und Ingwerpunsch erzielt wurde, an die Vorsitzende des Orgelbauvereins Sankt Josef, Marianne Deml. Sie bedankte sich bei der KAB, der Orgelbauverein könne das Geld gut gebrauchen. Momentan seien 122 000 Euro in der Kasse.Demnächst - am 30. Juni - fahren die KAB-Mitglieder nach Rötz zur Besichtigung der Genossenschaftsbrauerei. Mit Blick auf die Neuwahlen im nächsten Jahr, bei denen einige aus der Führungsmannschaft nicht mehr kandidieren wollen, appellierte Maria Gradl an die Mitglieder, ein Vorstandsamt zu übernehmen.Ehrungen40 Jahre: Hans und Ida Hofweber, Anna Hausknecht. 25 Jahre: Klaus und Marianne Zeiser, Bernhard und Rosa Schafbauer.