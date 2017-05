In der evangelischen Versöhnungskirche feierten zehn Jugendliche Konfirmation. Pfarrer Gerhard Beck spannte in seiner Predigt den Bogen vom biblischen König David bis hin zu Darth Vader aus "Star Wars".

Konfirmanden 2017 Konfirmiert wurden: Antonia Donat, Annalena Fischer, Philipp Henrichs, Miriam Herrmann, Max Noak, Marie Lindenstruth, Kevin Richter, Melanie Setilin, Justin Rudi, Denis Zabel. (weu)

Am Vorabend versammelten sich Konfirmanden und deren Eltern, um sich mit dem Geistlichen in einer Andacht einzustimmen. Die Predigt hatte den sagenhaften Aufstieg Davids vom Hirtenjungen zum mächtigen König Israels zum Inhalt. Er missbrauchte jedoch seine Macht und vertuschte einen Ehebruch mit einem kaltblütigen Mord. Das Gute habe sich also in das Böse verwandelt, wie dies auch bei Darth Vader alias Anakin Skywalker in dem Film "Star Wars" vorkomme. Jeder habe die dunkle Macht in seinem Leben schon mal gespürt. Gott zeige den Weg der Umkehr auf, um wieder ins Reine zu kommen."Star Wars" war auch das Leitthema der Konfirmation am Sonntag. Nach dem feierlichen Einzug der Konfirmanden folgte die Tauferinnerung. In der Festpredigt legte Pfarrer Beck den jungen Leuten nahe, Orientierung im Leben durch den Glauben anzustreben. Anhand des Symbols eines Fisches verdeutlichte er die wichtigsten Glaubensinhalte: Jesus Christus, Gottes Sohn und Retter. Im Griechischen ergeben die Anfangsbuchstaben dieser Worte zusammengesetzt das griechische Wort für "Fisch".Jeder Konfirmand erhielt einen Fisch zum Umhängen mit dem Hinweis: "Wenn ihr diesen Fisch tragt, dann ist das ein Glaubensbekenntnis in Kurzform." Wer sich Christ nennt, gehe die Verpflichtung ein, ein einfühlsames und mitfühlendes Herz zu haben, ein ehrliches Leben zu führen und Hoffnung zu verbreiten. Anschließend erfolgte die Segnung jedes Einzelnen durch den Geistlichen Gerhard Beck sowie den jeweiligen Paten.