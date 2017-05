Den Status als familienfreundliche Stadt sieht Neunburg vorm Wald auch als Verpflichtung. Darum ist während der landkreisweiten Familienwoche erneut für ein vielseitiges Programmangebot mit über 20 Aktionen gesorgt. Auf Kreisebene kann da nur eine Stadt mithalten.

Insgesamt 24 Termine

Programm Das Programm der Aktionswoche gibt es auf der Website von Neunburg vom Wald.

Mit viel Abwechslung

Infos und Anliegen Zur Familienwoche bietet die Stadtverwaltung von 15. bis 17. Mai die "Aktion Wunschbriefkasten" an. Per Brief, Fax 09672/9208477, oder Mail (rathaus.stadt@neunburg.de) können Anliegen vorgebracht werden. Im selben Zeitraum - täglich von 8 bis 16 Uhr - ist unter 09672/9208400 eine Telefon-Hotline zu den Themen "Familienfreundlichkeit", "Rente", "Pflege von Angehörigen", "Kinderbetreuung", "Neu in Neunburg - Anschluss finden" geschaltet. (mp)

Bereits zum neunten Mal findet die Aktion "Familienfreundlichkeit im Landkreis Schwandorf" von 13. bis 21. Mai statt. Von Beginn an ist die Stadt Neunburg dabei mit im Boot - unterstützt durch Vereine, Institutionen und öffentliche Einrichtungen kann Jahr für Jahr ein Veranstaltungskalender mit vielfältigen Terminen auf die Beine gestellt werden.Das ist auch heuer der Fall: Bei einem Pressegespräch zur Vorstellung des aktuellen Angebots hob Bürgermeister Martin Birner die erneut "sehr umfangreiche Palette" hervor. Für die Koordination der Termine und die Zusammenstellung des Programms zeichnete im Rathaus erneut Mitarbeiterin Susanne Gollwitzer verantwortlich. Sie betonte, dass erneut 24 Aktionen und Termine gemeldet wurden - ebenso viele wie im Vorjahr. Mit dieser Vielfalt sei die Pfalzgrafenstadt im Landkreis nahezu konkurrenzlos: "Nur die Kreisstadt Schwandorf hat bei der Familienwoche auch über 20 Veranstaltungen."Zu den neuen Angeboten zählt der "Tag des Abzeichens mit Schnuppertauchen" der Wasserwacht-Ortsgruppe am Samstag, 20. Mai, von 13 bis 17 Uhr im Erlebnisbad. Zusätzlich wird den ganzen Tag nur ermäßigter Eintritt ins Bad verlangt. Bei den Ferienwohnungen Kopp in Untermurnthal lädt der Märchenzähler Olivier am Sonntag, 21. Mai, um 15 Uhr zu einem sagenhaften Spaziergang ein. Bereits eine Woche vorher - am Samstag, 13. Mai, - richtet die Stadtverwaltung in der Schwarzachtalhalle von 10 bis 12 Uhr einen Empfang für Neugeborene und ihre Familien aus. Weitere Infos - auch wegen der Anmeldung - im Neunburger Rathaus unter Telefon 09672/9208436.Der Neunburger Jugendtreff organisiert am Donnerstag, 18. Mai, 15 bis 16 Uhr, einen Karaoke-Wettbewerb mit tollen Preisen - Motto: "Sei Du der Superstar." Auch der Internationale Museumstag sorgt für Vielfalt im Programm: Am Sonntag, 21. Mai, lockt das Schwarzachtaler Heimatmuseum von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr in seine Sammlung im Schloss, unter anderem ist die neue Sonderausstellung "Neunburg im Bild" zu sehen. In Seebarn wartet das Bäuerliche Heimatmuseum Oberpfälzer Wald von 15 bis 17 Uhr mit vielen Attraktionen und Themen wie "Dorfschule", "Tiere der Heimat" und "Spielsachen anno dazumal".Auch die Kirchen sind dabei: Die Pfarrei Sankt Josef feiert einen Familiengottesdienst zum Muttertag (14. Mai), veranstaltet einen Seniorennachmittag mit Messe (16. Mai), das Café International (17. Mai), eine Maiandacht für Kinder und Familien (18. Mai) und eine Kinderkirche (21. Mai). Die evangelische Gemeinde feiert am 14. Mai ebenfalls einen Familiengottesdienst. Desweiteren bereichern die Stadt- und Pfarrbücherei, die Bridge-Gruppe um Annemarie Dietrich und der Kindergarten Sankt Martin das Programm.Stadträtin und Familienbeauftragte Verena Binder war stolz, dass die Stadt Neunburg mit ihrem Angebot zur Familienwoche im Landkreis ganz vorne mitspielt. "Es ist toll, dass so viele mitmachen und bereit sind, auch außerhalb des Ferienprogramms für abwechslungsreiche Veranstaltungen zu sorgen."