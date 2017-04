Neunburg-Seebarn. Am Samstag stellten Melanie und Tobias Ziereis ihren gemeinsamen Lebensweg unter den Segen Gottes. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in Seebarn gab sich das junge Paar vor Pfarrer Theo Schmucker das Ja-Wort.

Der festliche Trauungsgottesdienst wurde von dem Trio Roland Mehltretter, Martin Greber und Sibylle Wollender musikalisch begleitet. Der Weg zur weltlichen Feier im Panoramahotel am See in Gütenland führte durch ein langes Spalier. Am Anfang stand die Feuerwehr Alletsried, bei der sich der Bräutigam im Vorstand engagiert. Seine Kollegen von der AOK führte Gottfried Berger an. Sie standen mit Regenschirmen und Luftballons bereit. Auch die Fußballabteilung des SV Seebarn gratulierte dem aktiven Spieler und seiner Frau. Tobias Ziereis (26 Jahre) arbeitet als Versicherungsangestellter bei der AOK und stammt aus Happassenried. Die Braut (24 Jahre) ist eine geborene Winkler aus Zangenstein und bei der Raiffeisenbank Oberviechtach als Bankkauffrau beschäftigt. Zusammen wohnen sie jetzt im Elternhaus des Bräutigams in Happassenried. Auf der Hochzeitsfeier spielten "d' Urwaidler" zünftig auf. Bild: pko