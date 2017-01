Es soll "das ultimative Sommer-Event" im Jubiläumsjahr werden: Cocktail-Flair und elegante Lounge-Atmosphäre sind angesagt, wenn in der Schwarzachtalhalle die "Neunburger Sommernacht" anbricht. Mit Tanzmusik und Rock'n'Roll-Show beginnt eine neue Ball-Ära.

Programm mit Exklusivität

Neunburg-Wissen gefragt

Zur Sommernacht Die Neunburger Sommernacht beginnt am Samstag, 15. Juli , um 20 Uhr in der Schwarzachtalhalle. Einlass ist ab 19 Uhr.



Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung am Tor und im Büro- und Pressezentrum, außerdem im Reisebüro Koller in Oberviechtach. Die Tickets kosten 8 Euro, an der Abendkasse werden 10 Euro Eintritt verlangt. (mp)

Während sich beim Stadtball überwiegend gesetzteres Publikum auf dem Parkett tummelt, richtet sich die "Neunburger Sommernacht" vor allem an die jungen Neunburger. Für die Organisation bei der Premiere dieses zweiten städtischen Balls zeichnen Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl, Stadträtin Verena Binder, Thomas Albang und Tourismusamtsleiter Werner Dietrich verantwortlich.Schauplatz am Samstag, 15. Juli, ist die Schwarzachtalhalle, die zu diesem Anlass im exklusiven Ambiente einer Lounge - samt entsprechender Bestuhlung - gestaltet werden soll. Im Außenbereich - rund um das Spiegelwasser vor der Halle - erwartet die Gäste eine Cocktailbar. Das Team des Restaurant "Esszimmer" wird sommerlich-frische Spezialitäten auf der Speisekarte anbieten.Den Rhythmus in dieser Sommernacht gibt die Band "The Footsteps" aus dem Raum Regensburg vor. Die fünfköpfige Combo um Sängerin Sandra Kapitz hat anspruchsvolle Tanzmusik aus fünf Jahrzehnten, aus den Top 40 sowie Jazz-Standards im Repertoire. Wie aus einer Presse-Information hervorgeht, legen sie großen Wert auf die Tanzbarkeit eines jeden dargebotenen Stücks. Das hindert sie aber nicht daran, zu späterer Stunde mit ihrem Publikum zu rocken. Da gibt's dann Klassiker aus allen Dekaden auf die Ohren.Für die Attraktion des Abends sorgt der Rock'n'Roll-Club "Around the Clock" aus Berg bei Neumarkt. Die Aktiven holten im Vorjahr die bayerische Vize-Meisterschaft und Platz Drei beim Deutschland-Cup. In Neunburg wollen sie mit einer fetzigen Show aus Tanz und Akrobatik das Publikum verblüffen. Der Club reist mit bis zu 15 Personen an, darunter auch zwei Wettkampf-Paare sowie Tänzer aus der Nachwuchs-Riege.Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl wünscht sich, dass diese Veranstaltung "das ultimative Sommer-Event" wird. Ziel sei es, den Ball für die Zukunft zu etablieren, brachte sie bei einem Pressegespräch zum Ausdruck. Dies bestätigte auch das Stadtoberhaupt: Wenn's gut läuft, werde einer Wiederholung nichts im Wege stehen, so Martin Birner.Thomas Albang wies daraufhin, dass der Kartenvorverkauf schon ab 1. Februar beginnt. Vorverkaufsstellen in Neunburg sind das Büro- und Pressezentrum und die Buchhandlung am Tor. Verena Binder empfahl die Tickets gleich als Geschenk-Idee für den bevorstehenden Valentinstag. Einen großen Dress-Code will das Orga-Team für diesen Abend nicht anordnen. Die Bandbreite der Garderobe solle von sommerlich-elegant bis leger reichen.Als besonderes Zuckerl findet im Vorfeld der "Neunburger Sommernacht" ein Gewinnspiel auf Facebook statt. Die Teilnehmer müssen dabei Fragen zum Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" beantworten. Wer Bescheid weiß, kann fünf mal zwei Eintrittskarten inklusive 15 Euro Freiverzehr ergattern. Die erste Frage wird am Dienstag, 14. Februar, im Netz gestellt.___Weitere Informationen: