Zur 1000-Jahr-Feier startet Neunburg ein besonderes Foto-Projekt. Selbstporträts per Smartphone, Kamera und Co. sollen verschiedene Ecken, Gebäude und Plätze der Stadt aus speziellem Blickwinkel zeigen. Kreative Knipser können gewinnen.

"Neunburg-Blickwinkel"

Große Preis-Palette

Rund um die Selfie-Aktion Der Wettbewerb



Anlass: 1000 Jahre Neunburg; Einsatz: ein Selfie mit Neunburger Hintergrund; Hochladen: unter 1000.neunburgvormwald.de, Menüpunkt "Selfie-Aktion"; Einsendeschluss: 1. Juli.



Zu gewinnen



1. Preis "Neunburger Schlemmerjahr" - 12 Gastro-Gutscheine á 30 Euro; 2. Preis Notebook HP 250 G5; 3. Preis Wellness-Gutschein für Hotel Wutzschleife inklusive zwei Übernachtungen mit Frühstück im Doppelzimmer für zwei Personen; 4. Preis 150 Euro Einkaufsgutschein, 5. Preis 100 Euro Einkaufsgutschein; 6. bis 10. Preis 50 Euro Einkaufsgutschein (jeweils Neunburger Zehner).



11. und 12. Preis Gutschein der Firma Buchbinder für ein Wochenende mit einem Stadtflitzer; 13. bis 15. Preis Erlebnisbad-Saisonkarte; 16. bis 20. Preis je zwei Festspiel-Karten, 21. bis 30. Preis Selfie-Stick und weitere Gewinne. (mp)

"Fotos vo' uns dahoam" lautet das Motto der Selfie-Aktion, die am Montag im Rathaus vorgestellt wurde. Zur Teilnahme aufgerufen sind alle Bürger, Urlaubsgäste und Besucher - ganz egal welchen Alters. Den Foto-Ideen und Bild-Motiven sind dabei keinerlei Grenzen gesetzt. Einzige Voraussetzung: Das Selbstporträt muss irgendwo im Stadt- und Gemeindegebiet aufgenommen worden sein."Reizvolle Hintergründe gibt's bei uns genügend", betonte Bürgermeister Martin Birner, der diese "echt coole Idee" als Begleit-Aktion zur 1000-Jahr-Feier begrüßte. Diese gebe den Anstoß dazu, Stadt und Land aus verschiedenen Blickwinkeln zu entdecken. Zweite Bürgermeisterin Margit Reichl, Leiterin des Orga-Teams, betonte, dass der Einfall zu diesem Foto-Wettbewerb von Stadträtin Verena Binder gekommen war.Die Bilder können direkt auf der Internet-Seite des Stadtjubiläums www.1000.neunburgvormwald.de unter dem Menüpunkt "Selfie-Aktion" hochgeladen werden. Wer ein Foto zusendet oder postet, gibt damit quasi eine Einverständniserklärung, dass das Motiv auf den Internetplattformen der Stadt sowie in gedruckter Form veröffentlich werden darf. Bei Teilnehmern im Kinder- und Jugendalter müssen dafür die Eltern grünes Licht geben.Und nicht nur klassische Selfies - aufgenommen mit dem Smartphone auf Armeslänge Entfernung - dürfen eingereicht werden - "auch ein ,konservatives' Foto, auf denen beispielsweise ein Enkel seine Oma abgelichtet hat, ist natürlich erlaubt", erklärt Elke Reinhart, die diese Aktion mit vorbereitet hat. Einziges Tabu: Der Snapchat-Filter, der für das Neunburg-Selfie deaktiviert werden soll.Die Fotos und Motive können bis zum 1. Juli eingereicht werden. Auf die Teilnehmer wartet eine große Palette an Preisen: Hauptgewinn ist das "Neunburger Schlemmerjahr", dahinter verbergen sich zwölf Gastro-Gutscheine im Wert von je 30 Euro von zwölf Neunburger Lokalen. Platz Zwei wird mit einem Notebook belohnt, Platz Drei ist mit einem Wellness-Gutschein im Hotel Wutzschleife inklusive Übernachtung und Frühstück für zwei Personen gekoppelt. Außerdem zu ergattern: ein Wochenende mit einem "kleinen Stadtflitzer", Einkaufsgutscheine (Neunburger Zehner) in verschiedener Höhe, Karten für "Hussenkrieg"-Festspiel und Erlebnisbad sowie ein Selfie-Stick. Die Preise sponsern die Stadt und heimische Firmen. Die Gewinner-Fotos werden schließlich per Losentscheid ermittelt. Auf einen Sonderpreis darf sich der Knipser des originellsten Bildes freuen. Die Preisvergabe wird während der Festwoche im Juli stattfinden.___Weitere Infos zum Stadtjubiläum: