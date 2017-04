Nach Restaurierung: Heilige Kümmernis wieder in der Jakobskirche

Ihre Wangen leuchten rosig, der prächtige blaue Mantel mit den goldenen Ranken glänzt im Gegenlicht. Kein Zweifel: Der einjährige Aufenthalt in der Werkstatt Preis & Preis (Parsberg) hat der "Heiligen mit Bart" gutgetan. Seit Mittwoch ist die Holzskulptur der heiligen Kümmernis zurück in der Kirche Sankt Jakob am Aign.

Die Restaurierung der aus dem 17. Jahrhundert stammenden Figur geht auf eine Initiative von Heimatpfleger und Ehrenbürger Theo Männer zurück. Zu seinem 75. Geburtstag im Januar 2015 hatte er auf persönliche Geschenke verzichtet und sich Spenden für die Erneuerung der Kümmernis gewünscht. Deren Heimkehr nahm er zum Anlass, um sich bei etwa 150 Geburtstagsgästen sowie bei rund 20 Vereinen zu bedanken, die das Vorhaben mit einem finanziellen Beitrag unterstützt hatten. Die Mitarbeiter der Firma Preis haben die heilige Kümmernis noch am Mittwoch an ihren angestammten Platz im Chor der Jakobskirche gesetzt.