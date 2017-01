Neuer Schub für die Nachwuchsarbeit beim Roten Kreuz: Eine neue Jugendgruppe mit insgesamt elf Kindern ist nun auch offiziell gegründet worden.

Das Deutsche Jugendrotkreuz war 1925 in Berlin ins Leben gerufen worden. Nun wurde auch in der Pfalzgrafenstadt diese Idee erneut aufgegriffen, nachdem die im Jahre 2004 gegründete Nachwuchsgruppe vor einigen Jahren altersbedingt aufgelöst werden musste. Bereits seit November vergangenen Jahres hat sich das Leiter-Duo Elisabeth Scheidler und Christina Lang regelmäßig mit Kindern im Alter zwischen fünf und sieben Jahren getroffen und die Gruppenarbeit vorbereitet.Bereits elf Kinder kommen regelmäßig zu den Gruppenstunden ins Neunburger Rot-Kreuz-Haus, die im 14-tägigen Turnus mittwochs von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr stattfinden. Neben Freizeitaktivitäten, Spielen und Basteln steht vor allem der Gedanke zur Völkerverständigung sowie die Hilfe für andere Menschen und deren Gesundheit im Vordergrund. Außerdem sollen die Jugendrotkreuzler altersgerecht an die Erste Hilfe herangeführt werden.Zur offiziellen Gründung vor einigen Tagen kamen auch Katrin Hofmann, Leiterin der Jugendarbeit im Kreisverband Schwandorf, sowie ihre Stellvertreterin Renate Schönberger nach Neunburg, um die Wahl der Gruppenleiterin zu begleiten. Diese fiel einstimmig auf Elisabeth Scheidler, Initiatorin der neuen Gruppe, die von Christina Lang unterstützt wird.Zusätzliche Hilfe wird die Jugendrotkreuz-Gruppe aus den Reihen der BRK-Bereitschaft erhalten, wenn diese benötigt wird, versicherte der örtliche BRK-Leiter Maximilian Lang. Er sieht die Gründung der Jugendgruppe als wichtigen Baustein, um den Kindern eine Alternative in der Freizeitgestaltung anbieten zu können.Ziel ist es, neben der Wertevermittlung, die Kinder spielerisch an das Thema Helfen heranzuführen, eine positive Einstellung zum Helfen zu erwirken und Gefahren des täglichen Lebens bewusst zu machen. "Was gibt es schöneres, als im Jubiläumsjahr der Stadt Neunburg eine Jugendgruppe ins Leben zu rufen", freute sich der Bereitschaftsleiter laut einer Pressemitteilung.___Aktuelle Informationen unter