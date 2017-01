Dieser Job hat's in sich: Es gilt, dem Stadtmarketing neuen Schub zu geben, Neunburg als Marke zu profilieren, Veranstaltungen zu organisieren und - "er oder sie muss auch mit den Leuten können". Im Rathaus soll eine neue Stelle die Außendarstellung der Stadt vorantreiben.

Schwerpunkte Folgende Aufgabenschwerpunkte sieht die Stellungbeschreibung der neuen Fachkraft vor: Entwicklung des Stadtmarketingkonzepts mit externer Begleitung; Aktivierung, Beteiligung und Koordination der stadtmarketingrelevanten Akteure; Entwicklung und Profilierung der Marke Neunburg und des Corporate Designs; nach innen und außen gerichtete imagebildende Maßnahmen; Planung, Organisation und Durchführung von Events, Aktionen und Veranstaltungen in den Bereichen Stadtmarketing, Kunst und Kultur; Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in genannten Bereichen. (mp)

"Wir wollen unser Profil in der öffentlichen Wahrnehmung schärfen", erklärt Bürgermeister Martin Birner bei einem Pressegespräch. Es müsse noch mehr nach außen getragen werden, was Neunburg alles zu bieten habe. Der Stadtrat sei nun einem Vorschlag der Verwaltung gefolgt, eine eigene Fachkraft für die Querschnittsaufgaben Marketing, Tourismus und Kommunikation einzustellen. "Das ist nichts, was sich nebenbei machen lässt", so der Bürgermeister. Die neue Stelle berühre sämtliche Aufgaben der Verwaltung.Wer auch immer den Zuschlag erhält, ihn erwartet ein Tätigkeitsfeld mit vielen Schwerpunkten. Es sieht unter anderem die Entwicklung eines Stadtmarketingkonzepts, die Zusammenarbeit mit Akteuren vor Ort, verschiedene Image-Maßnahmen, Event-Planung sowie Öffentlichkeitsarbeit vor. "Eine verantwortungsvolle Position, auf der es Gespür braucht", beschreibt Birner. "Ich muss das gerne, mit Leidenschaft und Kreativität machen." Von einer standardisierten Arbeit sei der Job weit entfernt.Bisher waren diese Aufgaben auf mehrere Schultern in der Verwaltung verteilt. "Die Stadträte haben erkannt, dass es nicht mehr anders geht", weist Verwaltungsleiter Peter Hartl auf den Umfang des gesamten Spektrums hin. Sehr zeitintensiv sei unter anderem die Kontaktpflege zu den "stadtmarketingrelevanten Akteuren" - angefangen von der Steuerungsgruppe bis hin zu Vertretern aus Handel, Kultur, Freizeit, Gewerbe und Industrie.Ebenso wichtig wie Marketing-Erfahrung ist für Peter Hartl, dass der künftige Mitarbeiter mit Menschen umgehen kann - "der Bewerber sollte schon einen Draht zu den Leuten vor Ort haben". Hartl sieht ihn als "Kümmerer", der sich der Interessen aus Wirtschaft, Handel, Ehrenamt, Tourismus und Politik annimmt und sie zu einer gemeinsamen Linie bündelt.Die Themen "Leerstände" und "Geschäftsansiedlungen" stehen ebenfalls oben auf der Agenda. Einzelhändlern könne die künftige Fachkraft Impulse für den Aufbau des Internethandels oder Tipps bei der Schaufenstergestaltung geben. Ein Lückenschluss bei speziellen gastronomischen Angeboten solle ebenso in Angriff genommen werden. Auch ein gemeinsames Werbekonzept für den örtlichen Einzelhandel schwebt der Verwaltungsleitung vor, ebenso wie die Herausgabe einer Bürgerinfo-Broschüre. Das Fernziel ist, dass sich diese Stelle irgendwann einmal über eine Art Stadtmarketing-Verein selbstständig tragen soll. Die ersten Bewerbungen für den neuen Job in der Verwaltung haben das Rathaus mittlerweile bereits erreicht, bis zum Zeitraum Mai/Juni soll die Personalentscheidung gefallen sein.___Weitere Informationen: