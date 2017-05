Der Florianstag bildete die Bühne, um das neue Fahrzeug der Feuerwehr Kemnath bei Fuhrn zu segnen. Bürgermeister Martin Birner erwartet sich Auswirkungen auf das Rettungswesen.

Neunburg-Kemnath bei Fuhrn. Die Mitglieder von 15 Feuerwehren aus dem Zuständigkeitsbereich von Kreisbrandmeister (KBM) Ferdinand Duscher waren zum Florianstag nach Kemnath bei Fuhrn ausgerückt. Bei dieser Gelegenheit erhielt der neue Mannschaftstransportwagen (MTW) durch Pfarrer Walter Hofmann den kirchlichen Segen. In seiner Predigt war der Geistliche auf das Leben und Wirken des heiligen Florian, des Schutzpatrons der Feuerwehren, eingegangen. Außerdem würdigte er das vielfältige ehrenamtliche Engagement in den Feuerwehren."Ohne die freiwilligen Feuerwehren würde das Rettungswesen nicht so reibungslos funktionieren", stellte Bürgermeister Martin Birner später fest. Der Florianstag sei der geeignete Anlass, um das neue Einsatzfahrzeug zu übergeben. Er sei davon überzeugt, dass der MTW die Schlagkraft der Kemnather Wehr erhöhe, vor allem mit Blick auf die unfallträchtige Staatsstraße. Aber auch die Jugendarbeit werde davon profitieren.Kommandant Gerhard Drösel dankte der Stadt Neunburg, dem Freistaat Bayern und zwei örtlichen Geschäftsleuten für die Finanzierung des Fahrzeuges. MdL Joachim Hanisch und KBM Ferdinand Duscher dankten den Wehren für ihr Engagement zum Wohle der Allgemeinheit.