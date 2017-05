Trotz ihrer 1000 Jahre - beim Festabend präsentierte sich die Stadt Neunburg als überaus vitaler Jubilar. Musikalische Darbietungen und mit Humor gewürzte Redebeiträge begleiteten die kurzweilige Veranstaltung. Als "Stimme aus dem Hintergrund" war der Schirmherr zu hören.

Beschwingt mit Musik

Auch Briefmarke als Torte

Unter dem Motto "Unsere Stadt wird 1000!" stand der Abend in der Schwarzachtalhalle. Die lockere Stimmung unter den knapp 400 Gästen aus dem öffentlichen Leben war bereits beim Stehempfang zum Auftakt der Veranstaltung spürbar.Dass auch der offizielle Teil mit Schwung über die Bühne ging, dafür sorgte auch die Städtische Musikschule: Unter anderem ließ das Harfenquartett (Christina Lößl, Annika Weigl, Veronika Miller-Wabra, Barbara Nutz) die traditionelle Weise "Misirlu" hören, beim beschwingten "Carnival Cocktail" hatte Solist Martin Hinkel am Euphonium seinen großen Auftritt, und die Lehrer-Combo (Romy Börner, Alexander Arnold, Martin Hinkel, Sylvia Felgenträger, Hermann Lößl, Cyrus und Darius Saleki, Jürgen Rohr) begleiteten eine abschließende Bilderpräsentation von Alt-Neunburg.Musik und Humor vereinte der Oberpfälzer Kabarettist Hubert Treml, der einige Lieder passend zum Jubiläum geschrieben hatte. Mit viel Timbre in der Stimme schmachtete er unter anderem den Stadtslogan "Zukunft mit Herkunft" und verpflichtete das Publikum kurzerhand als Chor zum Mitsingen.Kurz vor der Festrede von Staatsministerin Emilia Müller sorgte Fabian Borkner für einen Knall-Effekt: Mit einer täuschend echten Imitation sorgte er dafür, dass Schirmherr und Ministerpräsident Horst Seehofer wenigstens als Stimme aus dem Hintergrund zu hören war. Dieser wähnte sich allerdings zunächst in "Nürnberg vorm Wald". Auf diesen Fehler aufmerksam schimpfte er, dass "der Markus Söder schon wieder probiert hat, mir die Rede umzuschreiben". Und weil es solange dauere, 1000 Jahre Stadtgeschichte zu erzählen - "hänge ich jetzt einfach noch mal fünf Jahre dran".Zum Finale des Festabends servierte die Mannschaft des Restaurants "Esszimmer" ein opulentes Büfett im Foyer der Schwarzachtalhalle. Auch eine Vielzahl an Jubiläumsbackwerk durften sich die Gäste schmecken lassen: Die Bäckereien Scheitinger und Irl sowie die Confiserie Criollo hatten dafür besondere Motiv-Torten produziert. So zeigte die offizielle Jubiläumstorte die Neunburger Stadtansicht, und auch die Orte Gütenland, Wenigrötz, Diendorf und Hillstett - ebenfalls vor 1000 Jahren zum ersten Mal erwähnt - waren auf Tortenbildern verewigt.Weitere Torten hatten die Sonderbriefmarke und das Festspiel "Vom Hussenkrieg" zum Thema. Auch die Kaiser-Urkunde vom 28. April 1017 war in gebackener Form vorhanden.___Bildergalerie vom Festabend unter