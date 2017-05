Das i-Tüpfelchen der Sprachferien kam während der Heimfahrt: Bei einem Zwischenstopp auf der Rückreise von Großbritannien trafen über 50 Schüler der Gregor-von-Scherr-Realschule mit Fernsehstar Willi Weitzel, Moderator der Sendung "Willi will's wissen", zusammen.

Die Neunburger waren Weitzel während der letzten Pause auf der Heimreise begegnet. Im Gespräch mit den Jugendlichen verriet er, dass er selbst einst als Schüler eine Sprachferienwoche verbrachte. Für ihn sei das damals eine einmalige Erfahrung gewesen, bekannte er.Diese zufällige Begegnung bildete den besonderen Abschluss einer Reise, die 53 Schüler der neunten Klassen und 3 Lehrkräfte für eine Woche ins englische Broadstairs geführt hatte. Diese kleine Küstenstadt, nicht weit von Dover entfernt ist, Standort der "Kent School of Englisch" (KSE). Die deutschen Schüler wohnten bei englischen Gastfamilien und besuchten vormittags den Sprachunterricht an der Schule. Am Nachmittag und abends sind verschiedenste Aktivitäten geboten wie beispielsweise ein Quiz durch die Stadt, ein Theaterworkshop oder "Barn-Dance".Auch mehrere Ausflüge standen auf dem Programm. Beim ersten Tagesausflug nach London näherte man sich der Metropole mit dem Boot. Vor Ort konnten die Schülern die bereits aus dem Unterricht oder den Nachrichten bekannte Skyline bewundern. Danach wurde geduldig auf eine Fahrt im Riesenrad "London-Eye" gewartet, während eine zweite Gruppe von Schülern sich ins Gruselkabinett des "London Dungeon" wagte. Mit den Guides der Kent School wurde in kleineren Gruppen ein Spaziergang von der Westminster Bridge über den Buckingham-Palace bis hin zum Trafalgar-Square unternommen.Am nächsten Tag stand ein Besuch der berühmten Kathedrale von Canterbury auf dem Programm, die die Schüler mit ihrer Architektur sehr beeindruckte. Der zweite Besuch in London stand ganz im Zeichen des Tower, nachmittags blieb dann genügend Zeit für die Schüler, um sich selbst im Stadtbezirk Covent Garden umzuschauen und in den Läden mit Souvenirs einzudecken.