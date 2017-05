Das pädagogische Konzept in den gebundenen Ganztagsklassen der Mittelschule stand beim Besuch von Regierungsvertretern im Mittelpunkt. Der Schulverband verzeichnet ein Plus bei der Schülerzahl.

"Zukunftsorientierte Arbeit"

Der gebundene Ganztagsunterricht an der Mittelschule Neunburg war Anlass für den Besuch von Sabine Kunz, Ansprechpartnerin für die Ganztagsbetreuung an der Regierung der Oberpfalz, und Jürgen Bomertl, zuständiger Schulrat am Schulamt Schwandorf. Beide machten sich ein umfassendes Bild vom theoretischen und praktischen Angebot der Ganztagsklassen an der Mittelschule.Rektorin Irene Träxler und Ganztagskoordinator Christian Schießl mit seinem Team begleiteten die Gäste bei ihren Besuchen in den einzelnen Klassen und gaben dabei einen Einblick in die tägliche pädagogische Arbeit, in die Organisationsstrukturen und in das speziell für die Mittelschule erarbeitete Ganztagskonzept.Als Vertreter des Schulverbandes Neunburg erläuterte Bürgermeister Maximilian Beer (Schwarzhofen) die sehr gute Zusammenarbeit mit der Schule. Er betonte die qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte Arbeit, die durch alle Gemeindevertreter sehr geschätzt und gewürdigt werde. Michael Haßfurter, der für den Schulverband Neunburg zuständige Kämmerer, hob bei diesem Termin die konstanten bis steigenden Schülerzahlen hervor, die zu einem großen Teil daraus resultierten, dass besonders der Bereich der Ganztagsbetreuung an der Mittelschule einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung genieße.Unter anderem tragen die Bausteine Projektnachmittag, individuelle Förderung, stärkenorientierte Differenzierung, Erlebnispädagogik, soziales Lernen und Persönlichkeitsentwicklung zur Entscheidung vieler Eltern für die Mittelschule bei.