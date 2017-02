Perfektion im grünen Bereich

Ein präziser Schnitt, die perfekt gesetzte Kerbe oder das flotte Wechseln der Motorsägenkette: All das bringt Punkte beim forstlichen Berufswettbewerb der Landjugend. Die Praxis zählte dabei viel, aber nicht alles für die insgesamt 52 Teilnehmer, die am Donnerstag in der Neunburger Außenstelle des beruflichen Schulzentrums zum Vergleich angetreten waren. Auch biologisches Basiswissen war bei dieser "Leistungsschau des grünen Bereichs" gefragt. Die fünf Bestplatzierten nehmen am 19./20. April am Landesentscheid in Kempten teil.(Innenteil) Bild: Bugl