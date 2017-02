Der Bereich Forsten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schwandorf hat einen neuen stellvertretenden Leiter: Anfang Februar hat Peter Hummel diese Aufgabe übernommen. Der 37-jährige Forstdirektor folgt auf Forsträtin Regina Härtl, die kommissarisch eingesetzt war und an das Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten wechselte.

Hummel freut sich nach eigenen Angaben auf die Zusammenarbeit mit allen, die am Wald im Landkreis Schwandorf interessiert sind. "Besonders liege ihm die Unterstützung der Waldbesitzer am Herzen, die ihre Wälder nachhaltig bewirtschaften und deren Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen sicherstellen. Dazu gehöre für ihn eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Waldbesitzervereinigungen. Ein hohes Anliegen ist dem gebürtigen Regensburger der Waldumbau hin zu stabilen, strukturierten und ertragreichen Mischwäldern, denn davon profitieren alle: die Waldeigentümer, Waldbesucher, Naturfreunde, aber auch die Jäger und das Wild. "Wir wollen im Landkreis den Dialog und die partnerschaftliche Zusammenarbeit der verschiedenen Interessengruppen zum Thema Wald weiter ausbauen und die aktive Forstwirtschaft gemeinsam noch stärker in der Mitte der Gesellschaft verankern", sind sich Hummel und der Bereichsleiter für Forsten, Forstdirektor Alwin Kleber, einig.Nach Forststudium an der Technischen Universität München, Referendariat und Großer Forstlicher Staatsprüfung begann Hummel seine berufliche Laufbahn 2006 am Forstministerium in München. Dort war er an verschiedenen Stellen tätig: im Referat für Holzwirtschaft, Forstvermögen und Forsttechnik, im Team Forstliche Information und zuletzt beim Leiter der Bayerischen Forstverwaltung und als Geschäftsführer der Forstchefkonferenz. Hummel freut sich , "in die Oberpfälzer Heimat zurückzukehren und wieder Waldboden unter die Füße zu bekommen."