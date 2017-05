Der frühere Neunburger Stadtpfarrer Karl-Dieter Schmidt übernimmt ab September eine neue Aufgabe als Präses des Kolping-Diözesanverbandes. Sein Vorgänger bei Kolping wird in Schmidts bisheriger Pfarrei zu seinem Nachfolger.

Pfarrer tauschen Plätze

Für Einführung anmelden

Neunburg/Regensburg. (agr) Seit vielen Jahren ist Karl-Dieter Schmidt ein engagierter Kolping-Bruder. Zum 1. September wird er Diözesanpräses der Kolpingfamilien im Bistum Regensburg und stellt sich damit neuen Aufgaben. Aktuell betreut der Geistliche, der von 2000 bis 2013 die Neunburger Pfarrei Sankt Josef betreute und als Dekan dem Dekanat Neunburg-Oberviechtach vorstand, noch die östlich von Regensburg liegende Pfarreiengemeinschaft Barbing-Sarching-Illkofen.Der bisherige Diözesanpräses Stefan Wissel, den Neunburgern unter anderem vom Festgottesdienst beim Kolping-Jubiläum 2012 bekannt, verlässt seine Stelle auf eigenen Wunsch "aus gesundheitlichen und familiären Gründen". Er möchte künftig wieder näher an den Menschen dran sein und brauche den nahen Kontakt in einer Pfarrei. Die beiden Geistlichen werden ihre Plätze tauschen: Als Nachfolger von Karl-Dieter Schmidt wird künftig Stefan Wissel die Pfarrei Barbing-Sarching-Illkofen seelsorgerisch betreuen.Die feierliche Einführung des neuen Kolping-Präses findet am Samstag, 16. September, in Regensburg statt. Zunächst wird um 16 Uhr ein Gottesdienst in der Alten Kapelle gefeiert, ein Empfang im Kolpinghaus schließt sich an. Kolpingmitglieder, die bei der feierlichen Einführung des ehemaligen Neunburger Pfarrers teilnehmen möchten, können sich im Pfarrbüro bei Gaby Reiml, Telefon 09672/869.Auf Nachfrage von Oberpfalz-Medien teilte Pfarrer Schmidt am Montag mit, dass er sein Amts als Bischöflicher Beauftragter für Polizeiseelsorge im Bistum Regensburg behalten werde. Erfahrungen mit der Aufgabe des Präses hat er bereits sowohl in Neunburg als auch in Cham sammeln können.