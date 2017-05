"Unfall-Fahrerflucht ist kein Kavaliersdelikt." Dieses Leitmotiv prägte eine Aktion der Polizeiinspektion in Zusammenarbeit mit der Gebietsverkehrswacht. Denn immer häufiger machen sich Parkplatzrempler und "Spiegelstreifer" aus dem Staub.

Die Initiative, an die Vernunft der Bevölkerung zu appellieren und den verursachten Schaden zu melden, entwickelte sich aus dem Sicherheitsgespräch im April (NT berichtete). Gab es 2015 noch 35 Fälle von Fahrerflucht mit einer Aufklärungsrate von 20 Prozent, so stieg diese Zahl im Jahr 2016 auf 53 Fälle, davon wurden 17 Prozent aufgeklärt. Seit Beginn dieses Jahres musste die Polizei bereits 10 Unfallfluchten feststellen."Diese Zunahme ist besorgniserregend", betonte Polizeioberkommissar Markus Schlegl beim Pressegespräch am Infostand auf dem Parkplatz der Schwarzachtalhalle. "Spiegelstreifer" oder "Parkplatzrempler" besäßen wenig Rechtsbewusstsein, wenn sie sich unbemerkt davonmachen, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Paragraf 142 Strafgesetzbuch regelt das Verhalten bei solchen Unfällen: Man muss anhalten, um die Personalien festzustellen. Nach angemessener Zeit (etwa eine halbe Stunde) des Wartens auf den Fahrer des geschädigten Autos, solle man einen Zettel mit den persönlichen Daten hinter die Windschutzscheibe klemmen und zusätzlich der Polizei Bescheid geben. So könne man die empfindlichen Strafen, die eine Unfallflucht nach sich ziehe, vermeiden. Auch Bürgermeister Martin Birner wies bei einem Besuch am Stand auf die nötige Bewusstseinsschärfung für den Umgang mit fremdem Eigentum hin.