An der Gregor-von-Scherr-Realschule ist die Kartoffel ein Dreh-und Angelpunkt: Sie bringt die Schüler in Kontakt zu Menschen aus fernen Ländern und eröffnet dazu noch Einblicke in Vermarktungsstrategien.

Zwei Exkursionen

Unter der Leitung von Fachoberlehrerin Maria Schießl wurde in diesem Schuljahr eine Arbeitsgemeinschaft an der Gregor-von-Scherr-Realschule eingerichtet, die sich dem Thema "Kartoffel" widmet. Ihr Ziel besteht in der vielfältigen Auseinandersetzung mit diesem Grundnahrungsmittel in theoretischer und praktischer Form.Im zweiten Schulhalbjahr fanden bisher zwei Exkursionen statt, die dazu dienten, das Wissen über die Kartoffel zu vertiefen und schmackhafte Gerichte zuzubereiten. Die erste führte die Schülergruppe nach Kelheim zum dortigen Staatlichen Beruflichen Schulzentrum, wo ein Kochen mit einer Flüchtlingsklasse auf dem Programm stand. Die Begegnung mit den Migranten aus verschiedenen Ländern hinterließ bei den Neunburger Schülern bleibende Eindrücke, und zwar sowohl was die Aufgeschlossenheit und die Zuvorkommenheit, als auch was das Engagement der Gastgeber betraf. Nach einem ersten Abtasten klappte die Zusammenarbeit hervorragend, und es wurden - unter dem Motto "Kartoffel verbindet" - Gerichte aus unterschiedlichsten Regionen zubereitet. Beim anschließenden Verzehr ergab sich zudem ein reger Austausch über Land und Leute.Die zweite Fahrt erfolgte nach Neumarkt zur Kartoffelakademie der Firma Burgis. Diese steht seit jeher für nachhaltig angebaute und gentechnisch unveränderte Rohstoffe aus heimischer Landwirtschaft. In diesem Betrieb werden ausschließlich Kartoffel, die mit dem Qualitätssiegel "Geprüfte Qualität - Bayern" ausgezeichnet sind, verwendet. Daraus entsteht eine Vielzahl innovativer und wohlschmeckender Produkt-Ideen, die dem heutigen hohen Standard von gesunder Ernährung entsprechen. Nach einem Vortrag zur Geschichte und Vermarktung der Kartoffel von Johannes Seemeier, bei der die Schüler vielerlei Wissenswertes erfuhren, ging es unter der Anleitung von Fachberater Felix Deppé an die Zubereitung von Gerichten aus den Produkten von Burgis, die anschließend verkostet werden konnten. Als besonderes kulinarisches Erlebnis erwies sich dabei eine süße Kartoffel-Nachspeise.Genauso wie in Kelheim wurden die Neunburger Gäste auch in Neumarkt hervorragend betreut. Den Transport zu den beiden Orten übernahm ein Schülervater, nämlich Georg Dirscherl aus Etzmannsried, mit seinem Kleinbus.