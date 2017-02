Da staunten die Schüler und Lehrer der Gregor-von-Scherr-Schule nicht schlecht, als eine Redakteurin der "Logo"-Kindernachrichten anrief und anfragte, ob in der Schule ein Beitrag gedreht werden darf. Als Thema haben sich die Fernsehmacher die Digitalisierung des Unterrichts gewünscht.

Aufmerksam wurde das ZDF, dem die Kindernachrichten zugeordnet sind, über eine Google-Suche. Dabei stieß Redakteurin Magdalena Gutsche auf einen Zeitungsartikel über die Schule. Dass die Klasse 10 a mit Lehrer Ferdinand Stipberger - wie schon beim Besuch von Landrat Thomas Ebeling und Bürgermeister Martin Birner (NT berichtete) - erneut zum Zuge kommt, war klar. Weil sich das Fernsehteam noch eine zweite Klasse mit erheblich jüngeren Schülern wünschte, fiel die Entscheidung auf die 6b mit ihrem Englischlehrer Ulrich Huf.Ganz klar, dass die Buben und Mädchen nervös sind, als "Logo"-Reporterin Magdalena mit ihrem Kamerateam das Klassenzimmer betritt. Doch als es darauf ankommt, ist den 25 Kindern keine Aufregung mehr anzumerken. Ganz selbstverständlich holen sie ihre Smartphones hervor, loggen sich in das W-LAN der Schule ein und bearbeiten die Aufgabenstellung zum Thema Schottland. Diese Art des Unterrichts ist für sie mittlerweile Routine."Für uns ist es ein großes Anliegen, den Schülern einen sinnvollen Umgang mit Handys zu vermitteln, so dass diese auch als Arbeitsgeräte verstanden und genutzt werden", betont Ferdinand Stipberger, der Medienbeauftragte der Schule. Seit November vergangenen Jahres verfügt die Schule über ein W-LAN-Netz in das sich die Jugendlichen für 45 Minuten einloggen können. "Es ist auch nicht schlimm, wenn jemand noch kein Handy besitzt. Dann arbeiten einfach zwei zusammen an einem. Aber mit Handy macht der Unterricht viel mehr Spaß", erklärt eine Schülerin motiviert.Die zweite Stunde, die das "Logo"-Team besucht, findet in der Klasse 10a statt. Hier ist der Stoff anspruchsvoller - die Vermessung des Schulgebäudes steht auf dem Plan. Zum Einstieg nutzt Mathelehrer Stippberger die Lern-Plattform "Kahoot". So kann er online synchron das Wissen der Klasse abfragen. Die Schüler bekommen eine Frage gestellt und erhalten vier Antwortmöglichkeiten, die in farbigen Feldern angeordnet sind. Sie müssen entscheiden, in welchem Farbfeld die richtige Antwort liegt und klicken diese in der App an. Auch die Vermessung erfolgt per Handy.Auf die Frage, wie es wäre, wieder nur mit Stift und Papier zu arbeiten, antwortet ein Schüler: "Das wäre komisch, weil wir das schon so lange so machen und es mittlerweile ganz normal ist. Außerdem sind wir es gewöhnt, dass alle Unterrichtsmaterialien online verfügbar sind.""Schade ist nur, dass das W-LAN lediglich für eine Schulstunde zur Verfügung steht", meint einer der Jugendlichen mit einem Augenzwinkern, "aber auf den Gängen und im Pausenhof muss das Handy sowieso aus sein". Inzwischen ist der Beitrag mit Neunburger Beteiligung auf dem Kinderkanal gelaufen, in der Mediathek kann er aber noch ein paar Tage abgerufen werden.___Weitere Informationen: