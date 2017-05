Birner betonte, dass die Stadt eine der familienfreundlichsten Kommunen im Landkreis sei. Oberstes Ziel sei es, Familien auf Dauer in Neunburg zu halten. Unter anderem ermöglichten drei Kindergärten mit Hort und Krippe, dass beide Eltern wieder in das Berufsleben einsteigen können. Gerade die Nachfrage nach Krippenplätzen sei enorm - demnächst werden zwölf weitere geschaffen. Das "Baukindergeld" gebe einen Anreiz, sich eigene vier Wände zu schaffen und hier sesshaft zu werden.Mit Stoffbären und Lätzchen wurden die jüngsten Neunburger danach beschenkt. Zum Schluss ließen alle gemeinsam Luftballons steigen, an denen Zettel mit persönlichen Wünschen angebracht wurden.