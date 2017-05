Bei einem schwerem Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2151 ist am Mittwochabend eine Frau aus dem Gemeindegebiet Neunburg ums Leben gekommen. Wie Beamten der Polizeiinspektion vor Ort mitteilten, war die 47-Jährige gegen 20.45 Uhr in ihrem Opel Corsa in Fahrtrichtung Schwarzenfeld unterwegs.

Kurz vor der Ortschaft Lengfeld kam das Auto aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum an der Böschung. Dabei erlitt die Fahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Pfarrer Stefan Wagner spendete dem Unfallopfer die Sterbesakramente und sprach ein Gebet mit den Einsatzkräften von BRK und Feuerwehren. Zur Klärung des genauen Hergangs wurde in der Nacht noch ein Gutachter am Unglücksort erwartet.