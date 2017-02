Wenn wilde Hexen vor dem Rathaus tanzen, freche Früchtchen ausgelassen feiern und sogar Vogelscheuchen Party machen - dann ist Weiberfasching in Neunburg. Zum zwölften Mal lädt der Verein "Kulis'" zur bunten und schrillen Sause ein.

Mini-Krapfen gibt's gratis

Zahlreiche Unterstützer

Ein ausgelassenes Maschkerer-Volk wird am "Nasch'n Pfinsta" (23. Februar) wieder das Regiment am Schrannenplatz übernehmen. Für viele Karneval-Fans aus der Region ist der Neunburger Weiberfasching mittlerweile zu einem festen Termin im Kalender geworden, den sie auf keinen Fall versäumen wollen.Das bunte Treiben in der Altstadt - zwischen Rathaus und Sparkasse - soll ab 15 Uhr langsam anlaufen. Zunächst wird die Stimmung mit "Musik aus der Konserve" vorgewärmt, ehe gegen 16 Uhr die mittlerweile bestes bekannte Band "Bola Bola" um Reinhard "Pfiefer" Ehrenreich den Ton angeben wird. Mit Rock, Schlagern und Oldies sorgen sie für eine musikalische Mischung, die direkt in Hüften und Beine gehen und die Lust aufs Tanzen wecken wird.Auch bei dieser Veranstaltung rückt das Jubiläum "1000 Jahre Neunburg" in den Blickpunkt. Die "Kulis'" feiern den Stadtgeburtstag natürlich mit und haben sich für den Weiberfasching das Motto "1000 und eine Nacht" ausgesucht. Wie Vorsitzende Elke Reinhart in einer Pressemitteilung informierte, basteln die Mitwirkenden bereits fleißig an ihren Kostümen. Auch die Gäste können sich mit ihren Verkleidungen natürlich an diesem Thema orientieren, ein "Maskenzwang" ist aber damit nicht verbunden. Schließlich soll sich auf dem Schrannenplatz erneut eine Vielzahl an fantasievollen und kreativen Masken tummeln. Apropos 1000 Jahre: Im Verlauf der Veranstaltung werden 1000 Mini-Krapfen gratis an die Gäste verteilt.Außerdem können sich alle Feiernden mit Würstln, Kaffee, Punsch und Co stärken und aufwärmen. Für maskierte Frauen sind die Speisen und Getränke an diesem Tag so gut wie kostenlos. Lediglich für das erste Getränk ist ein Euro zu zahlen, danach wird gratis nachgefüllt. Das Essen gibt es zum Nulltarif. Männer sowie Frauen ohne Verkleidung zahlen für Getränk und Speisen jeweils einen Euro.Bis gegen 21 Uhr soll der heiße Tanz im Freien dauern, ehe die Maschkerer in den örtlichen Wirtshäusern weiterfeiern können. Laut Mitteilung der "Kulis'" haben in der Altstadt beispielsweise das "Cubanos", das "Grande", die Pizzeria "Latina" und die "Alte Seilerei" geöffnet, außerdem das Gasthaus "Zum Mappl".Für die zwölfte Auflage des närrischen Treibens hat der Verein "Kulis'" (Kultur und Leben im Schwarzachtal) wieder alle Kräfte mobilisiert. Insgesamt 35 Mitglieder tragen mit ihrem Engagement zum Gelingen der Veranstaltung bei.Der Dank der Organisatoren gilt besonders Hauptsponsor Andreas Insinger: Der Geschäftsführer der Firma Anka-Draht unterstützt den Weiberfasching bereits seit Jahren. Aber auch mehrere heimische Firmen, die Stadt Neunburg mit Ordnungsamt und Bauhof sowie die Stadtwerke Freizeit GmbH helfen dazu. Für eventuelle Notfälle im bunten Treiben stehen Sanitäter der örtlichen BRK-Bereitschaft bereit.