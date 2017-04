Vor 1000 Jahren beginnt Neunburgs offizielle Zeitrechnung

Kaiser Heinrich II. lässt am 28. April 1017 eine Schenkungsurkunde ausstellen, mit der mehrere Güter an das Bistum Bamberg übertragen werden. Zu deren Lokalisierung ist in diesem Dokument "Niwnburg" genannt. Mit dieser ersten urkundlichen Erwähnung vor 1000 Jahren taucht die Stadt Neunburg vorm Wald aus dem Dunkel der Geschichte auf.

Auf den Tag genau ein Jahrtausend später, eröffnet an diesem Freitag, 28. April, ein feierlicher Abend in der Schwarzachtalhalle das Festwochenende zum Stadtjubiläum: Ein Stehempfang, die Festrede von Staatsministerin Emilia Müller sowie verschiedene musikalische und humoristische Einlagen markieren die Eckpunkte dieser Veranstaltung. Von Samstag, 29. April, bis Sonntag, 30. April, steht eine Vielzahl weiterer Termine zum Stadtgeburtstag im Kalender. Unter anderem wird zur "Neunburger Jubiläumsnacht" am Samstag die international renommierte "Big Band Felix Slovácek" in der Schwarzachtalhalle auftreten, am Sonntag spricht Professor Dr. Hans-Michael Körner im Schlosssaal zum Thema "1000 Jahre Neunburg - eine Stadt und ihre Geschichte". Außerdem zeigen Schüler der Mittelschule die Erlebnisstadtführung "Nejburger Leidg'schmatz", der Festspielverein organisiert "Kinderspiele anno dazumal", beim Kunstverein ist "Malen und kreatives Gestalten" angesagt. Die Gästeführer erläutern Aspekte der Ortsgeschichte, auch ein Spontantheater ist in Planung. Zum Finale des Wochenendes fordert Bürgermeister Martin Birner am Sonntag die Bewohner zur Stadtwette heraus.