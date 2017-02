Der Verkehrserzieher der Polizeiinspektion Neunburg, Oberkommissar Markus Schlegel, besuchte die Vorschulkinder der Kindertagesstätte Sankt Josef, um mit ihnen das sichere Überqueren der Fahrbahn zu üben. Dabei half auch die "Geschichte vom Zebrastreifen".

Kita-Leiterin Katrin Woithe betonte, wie wichtig Verkehrserziehung im Kindergarten ist. In der Turnhalle war eine Straße aufgebaut, und der Polizist erklärte den zukünftigen Abc-Schützen, wie wichtig es ist, vor dem Bordstein stehen zu bleiben und zuerst nach links, dann nach rechts und noch einmal nach links zu schauen. "Ihr müsst den Straßenverkehr immer im Auge behalten und auch horchen, ob ein Auto kommt", mahnte der Verkehrserzieher. Das Überqueren wurde dann auch gleich geübt. In der "Geschichte vom Zebrastreifen" erfuhren die Vorschulkinder, wie der Zebrastreifen auf die Straße kam, als das Zebra und der Affe ihre Verwandten in Afrika besuchen wollten, aber nicht wussten, wie sie sich im Straßenverkehr zu verhalten hatten. Die Kinder dagegen wussten sehr genau, dass der Zebrastreifen erst sicher ist, wenn die Autos stoppen. "Sucht immer den Blick zum Autofahrer, dann merkt ihr, ob dieser euch auch gesehen hat", riet Markus Schlegel.