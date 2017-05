Viele Zuhörer waren zum Vorspielabend der Städtischen Musikschule in den Schlosssaal gekommen. Die Schüler aus den Klassen von Ferdinand Irtel und Barbara Nutz zeigten auf Gitarre, Klavier, Steirischer Harmonika und E-Gitarre, was sie gelernt haben. Dabei brachten sie volkstümliche Stücke wie "Der Kuckuck und der Esel", aber auch "Wish you were here" von Pink Floyd zu Gehör. Das Publikum spendete begeisterten Beifall. Den krönenden Abschluss bildete die Darbietung "Tequila" auf Saxofon, mit E-Gitarre und Schlagzeug. Bild: sns