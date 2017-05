Die Bewerbungsmappe ist komplett. Jetzt geht es ans Eingemachte: Das entscheidende Gespräch mit dem Personalleiter steht an. Damit da möglichst nichts schiefläuft, bekamen nun Schüler aus Neunburg und Oberviechtach eine Chance, den Auftritt realitätsnah zu proben.

Mehr Jobs als Bewerber

Fit für die Zukunft

Die Wirtschaftsjunioren Schwandorf besuchten die Mittelschule in Neunburg vorm Wald. 50 Schüler, auch aus der Doktor-Eisenbarth-Schule Oberviechtach, kamen so in den Genuss eines Bewerbungstrainings."Die sieben Jungunternehmer und Nachwuchsführungskräfte aus dem Landkreis Schwandorf legen dabei großen Wert auf eine möglichst realistische Bewerbungssituation", erklärte Markus Block vom EMZ Nabburg, Sprecher der Wirtschaftsjunioren (WJ). Die Schüler der neunten Klassen hatten im Vorfeld eine Bewerbungsmappe für den Beruf und das Unternehmen ihrer Wahl eingereicht. Die Wirtschaftsjunioren schlüpften in die Rolle des Personalverantwortlichen des ausgesuchten Unternehmens.In einem 25-minütigen Gespräch fühlten sie den "Bewerbern" intensiv auf den Zahn, ob sie sich die Berufswahl auch gründlich überlegt haben. Bei Rainer Walbrun trat als erste Bewerberin Madleen Schwarz aus Gleiritsch ein. Sie wollte Mediengestalterin werden und erzählte offen von ihrem Praktikum in dieser Sparte. Walbrun, Einkaufsleiter bei FEE, hat Industriekaufmann gelernt, den Ausbilderschein gemacht und bildet selbst aus.Gelernt hat Walbrun Industriekaufmann, weiß aber nach zehn Jahren über alle Berufe bei FEE Bescheid. "Jetzt müssen wir uns echt um Auszubildende bemühen, denn es gibt mehr Ausbildungsplätze als Bewerber dafür", beschrieb der Wirtschaftsjunior die Situation. Bei Madleen Schwarz fragte er ganz genau nach, warum sie ausgerechnet Mediengestalterin werden möchte und was ihre Stärken sind.Die Berufswünsche der jungen Leute reichten vom Landmaschinenmechatroniker bis zur Zerspannungsmechanikerin. Sofort im Anschluss an das Test-Bewerbungsgespräch bekamen die Jugendlichen ein Feedback zu ihren eingereichten Unterlagen und dem persönlichen Eindruck, den sie vermittelt haben. Durch das Bewerbungstraining, das die Wirtschaftsjunioren zwei Mal jährlich an Schulen im Landkreis Schwandorf anbieten, erhöhen sich die Chancen der jungen Leute auf den gewünschten Arbeitsplatz."Wir machen die Schüler fit für den Bewerbungsprozess", betonte der Geschäftsführer der IHK Regensburg, Manuel Lischka. Mit der Qualität der Bewerbungen in Neunburg waren die Wirtschaftsjunioren durchaus zufrieden. Zum ersten Mal wurden zwei Schulen zusammengefasst, der Grund dafür waren die rückläufigen Schülerzahlen. Gerade an Mittelschulen werde außerordentlich viel für die berufliche Orientierung der Kinder getan, lobte Lischka. "Es gibt keine Schulart, die mehr berufsorientierende Projekte und Maßnahmen im Lehrplan verankert hat", war seine Meinung. Das nehme die Öffentlichkeit in Zeiten der zunehmenden Akademisierung nur nicht mehr wahr.Die Schüler und verantwortlichen Lehrer zeigten sich sehr dankbar für das Angebot aus der Wirtschaft. "Das Training und das anschließende Feedback haben mir echt was für die Zukunft gebracht", hörten die Trainer oft von den Schülern. Die Wirtschaftsjunioren waren durch die Firmen FEE (Neunburg) sowie EMZ und GT Elektronik (beide Nabburg) vertreten.