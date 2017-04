Das Jubiläumsjahr "1000 Jahre Neunburg" steuert auf den nächsten Höhepunkt zu: Das offizielle Festwochenende hält von Freitag bis Sonntag eine Fülle von Terminen und Veranstaltungen parat. Und Bürgermeister Martin Birner hofft, dass mindestens 1000 Personen ein Licht aufgeht.

Weitere Angebote am Sonntag, 30. April: "Was uns die Stelen erzählen" schildert Otto Reimer um 14 und 15 Uhr am Vorplatz der Schwarzachtalhalle. Von 14 bis 17 Uhr ist "Malen und kreatives Gestalten" beim Kunstverein in dessen Quartier, Im Berg 11, angesagt. Über "Könige und Kaiser" referiert Franz Herbst um 14, 15 und 16 Uhr in der Spitalkirche. Dort schildert Peter Pauly um 14.30 und 15.30 Uhr "Literarisches". Außerdem zeigen Agnes Jonas und Martina Fröhler um 13.30, 14.30 und 15.30 Uhr ein "Spontantheater" am Eingang zum Pfarrheim.



Zum feierlichen Wochenende gehört am Sonntag, 30. April, auch ein Festgottesdienst, der um 10.30 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Josef zelebriert wird. Im Vorfeld haben Stadtpfarrer Stefan Wagner und sein evangelischer Amtsbruder Gerhard Beck einen Psalmvers - passend zum Stadtjubiläum - ausgewählt: "Wenn nicht der Herr die Stadt bewacht, nützt es nichts, dass der Wächter wachsam bleibt." Im Gottesdienst sollen die Gläubigen Gott für sein Weggeleit durch alle Zeiten danken und für die Zukunft um Schutz und Segen für die Stadt und ihre Bewohner bitten.



Zur Teilnahme am Gottesdienst sind die Fahnenabordnungen der örtlichen Vereine eingeladen. Die Fahnenträger treffen sich um 10.15 Uhr am Haupteingang der Stadtpfarrkirche zum gemeinsamen Einzug. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Kirchenchor Sankt Josef zusammen mit Instrumentalisten. Nach der Messe sollen die Besucher vom Kirchenvorplatz 1000 Luftballons auf die Reise schicken.



Zum Festvortrag über die Stadtgeschichte wird am Sonntag, 30. April, 17 Uhr, Professor Dr. Hans-Michael Körner im historischen Schlosssaal das Wort ergreifen. Der 1947 in Eschlkam geborene Historiker war von 1995 bis 2012 Lehrstuhl-Inhaber für Didaktik der Geschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Sein Name ist eng mit dem Begriff "Public history" verbunden. Sein Anliegen ist es, einer breiten Öffentlichkeit den Zugang zu Geschichte zu eröffnen, sie erlebbar und greifbar zu machen. (mp)

Mit der ersten urkundlichen Erwähnung am 28. April 1017 hat die offizielle Geschichtsschreibung der Stadt Neunburg begonnen. Auf den Tag genau ein Jahrtausend später, beginnt am Freitag, 28. April , um 18 Uhr mit einem Stehempfang der Festabend in der Schwarzachtalhalle. Gegen 19 Uhr folgt die offizielle Begrüßung der Gäste, im weiteren Verlauf hält Staatsministerin Emilia Müller die Festrede, der Musiker und Kabarettist Hubert Treml wird humoristische Einlagen zum Besten geben, Auftritte der Städtischen Musikschule ergänzen das Programm. Auch eine große Jubiläumstorte wird angeschnitten. Interessierte Bürger können sich für diesen Festabend - "solange der Vorrat reicht" - noch Platzkarten in der Tourist-Information am Schrannenplatz besorgen.Ebenfalls noch Eintrittskarten erhältlich sind für die "Neunburger Jubiläumsnacht", zu der am Samstag, 29. April , die international renommierte "Big Band Felix Slovácek" in der Schwarzachtalhalle erwartet wird. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass in die Halle ab 19 Uhr. Mit dem tschechischen Dirigenten, Komponisten und Instrumentalsolisten Slovácek und seiner RTV Big Band aus Prag treten weltweit bekannt Künstler in Neunburg auf. Ihr Repertoire deckt Jazz, Swing, Rock-, Tanz- und Popmusik ab, aber auch Ausflüge in Klassik und Folklore stehen auf dem Notenblatt. Als Gesangssolist wird Jan Smigmator, der "tschechische Swing-König" angekündigt, außerdem ist Sängerin "Dasha" zu hören. Zum Ausklang des Abends wird ab 22 Uhr die Formation "Swinging Q" unterhalten.Karten gibt es im Vorverkauf zum Preis von 25 Euro (Abendkasse 29 Euro) in der Buchhandlung am Tor und im Büro- und Pressezentrum in Neunburg, außerdem in Oberviechtach im Reisebüro Koller und in der Tourist-Information im Rathaus.Der dritte Tag des Festwochenendes - Sonntag, 30. April - steht unter dem Motto "1000 Jahre sind ein Tag". Dank des Einsatzes zahlreicher Ehrenamtlicher sowie vieler mitwirkender Vereine kann eine Vielzahl an Veranstaltungen angeboten werden. So organisiert der Festspielverein von 13 bis 17 Uhr im Burghof "Kinderspiele anno dazumal". Für 13.30 Uhr und 15 Uhr ist die Erlebnisstadtführung "Nejburger Leidg'schmatz" angesetzt. Mit gespielten Szenen nehmen Schüler der Mittelschule das Publikum durch 1000 Jahre Geschichte mit. Anmeldung im Vorfeld an die Tourist-Information, die Teilnahme kostet zwischen 2 und 5 Euro.Zum Abschluss des Festwochenendes fordert Bürgermeister Martin Birner die Neunburger heraus: Er wettet, dass es die Bürger nicht schaffen, dass 1000 Personen mit einer Lichtquelle (Taschenlampe, Phosphorstäbe etc.) zum FC-Sportplatz an der Scherrstraße kommen, sich zu einer großen "1000" aufstellen und auf Kommando das Licht anknipsen. Zur Orientierung wird auf dem Sportplatz - inklusive Anstoßkreis - die Zahl 1000 markiert. Per Handzähler wird überwacht, ob die nötige Anzahl Teilnehmer auch erreicht wird.Als Wetteinsatz hat der Bürgermeister 1000 Liter Freigetränke ausgelobt: Verliert er seine Wette, erhält jeder Teilnehmer einen Wertbon, der beim Stadtfest im Juli an den Ausschankstellen eingelöst werden kann. Das Wett-Spektakel soll gegen 21 Uhr beginnen. Bereits im Vorfeld wird "DJ Thorsten" mit Musik die Stimmung vorheizen, Sportheimpächter Hans Brunner und sein Team werden die Gäste versorgen, außerdem organisieren Mitglieder der FC-Fußballabteilung eine Cocktail-Bar.