Die Akademie Ostbayern-Böhmen eröffnete ihr Jahresprogramm "Unsere Region im Wandel". Namhafte Referenten beleuchteten in einem Symposium wichtige Zukunftsthemen, von der demografischen Entwicklung Ostbayerns bis zur Migration und Integration. Zur Sprache kamen Phänomene, die das Leben verändern.

Nord-Süd-Gefälle

"Flucht" in Texten

"Wir haben ein brennendes Thema getroffen", sagte der Vorsitzende der Akademie, Dr. Peter Deml, bei der Begrüßung der vielen Gäste in der Schwarzachtalhalle. Als wichtige Zukunftsthemen im ostbayerischen Raum nannte er die Digitalisierung, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Heterogenität der Bevölkerung und die unsicheren Verhältnisse in der Landwirtschaft.Mit der demografischen Entwicklung in Ostbayern befasste sich Walter Jonas, Vizepräsident der Regierung der Oberpfalz und Demografiebeauftragter des Bezirks. Die drei Säulen des demografischen Wandels, die Alterung, Schrumpfung und Wanderung der Bevölkerung, erfordern Handlungsfelder. Während München und der Speckgürtel in Oberbayern starke Zuwächse zu verzeichnen hätten, finde man in Landkreisen in der nördlichen Oberpfalz eine abnehmende Bevölkerungsentwicklung. Innerhalb der Oberpfalz sei ein ausgeprägtes Nord-Süd-Gefälle festzustellen, in dem Tirschenreuth und Weiden verlieren, Regensburg dagegen gewinne. Mit Globalisierung, Urbanisierung und Digitalisierung gebe es drei Phänomene, die das Leben der Bevölkerung verändern.Darauf müsse man in Handlungsfeldern reagieren und Wirtschaft, Schule, Wohnungen, Verkehr, Ärzte und Pflegeeinrichtungen sowie Migration anpassen, wie dies in dem Aktionsplan "demografischer Aufbruch" durch die bayrische Staatsregierung bereits initiiert wurde. Ausbau der Infrastruktur und Arbeitsplätze zu den Menschen zu bringen, sind Bedingungen, die auch das Leben im ländlichen Raum attraktiv machen. Viele Weltmarktfirmen, die lokal verwurzelt und global tätig sind, finde man bereits in der Oberpfalz. Durch Migration bestehe Hoffnung, freie Arbeitsplätze zu besetzen.Professor Dr. Gunther Hirschfelder von der Universität Regensburg lieferte einen Beitrag zum Thema Migration mit der Überschrift "Nahe Fremde - fremde Nähe". Im Wesentlichen bezog er sich bei seinen Ausführungen auf Untersuchungen, die seine Studierenden durchgeführt haben. Er zeigte auf, dass es neben der Völkerwanderung immer wieder Flüchtlingsströme gegeben habe, so auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als Ostflüchtlinge sich besonders in der Oberpfalz niedergelassen haben.Während es damals nur wenige kulturelle Verschiedenheiten gab, erfordern die großen Unterschiede in den Lebensformen von Einheimischen und Migranten aus Syrien oder Irak gesellschaftliches und politisches Handeln. Dabei bestehe Integration aus Sicht der Flüchtlinge im Bewältigen der täglichen Bedürfnisse, aus Sicht der Deutschen in der Teilnahme an Kultur, Vereinen, politischen Gruppierungen und den Essensgewohnheiten. "Integration braucht Menschen, die sich engagieren", lautete seine Kernaussage.Aus der Praxis sprach Diana Liberova vom Institut für Pädagogik und Schulpsychologie Nürnberg zu "Integration gestalten: Erfahrungen - Chancen - Herausforderungen". Integration sehe eine Gleichstellung mit den Einheimischen vor, ohne dass die Menschen mit Migrationshintergrund ihre Kultur und Muttersprache aufgeben müssen. Durch die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und das Erlernen der deutschen Sprache könne das Zusammenleben in Vielfalt gelingen.Den Abschluss des Symposiums machte Dr. Sebastian Karnatz vom Verein "Kultur&Mehr im Städtedreieck" nach der Mittagspause. Er trug eine Auswahl von Texten mit dem Thema "Flucht" vor, von der Flucht aus Ägypten bis zu den plündernden Nomaden, die Franz Kafka beschrieb. Dr. Deml dankte den Referenten und Gästen und lud zur Teilnahme an den weiteren Veranstaltungen der Akademie im Jahresprogramm ein.___Weitere Informationen: