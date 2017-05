"Wir brennen darauf", bekennt Bürgermeister Martin Birner. Im Fokus hat er dabei einen Baumarkt, der ganz oben auf der Wunschliste der Bürger steht. Jetzt trennen die Neunburger nur noch Wochen von dem heiß begehrten Sortiment.

Sechs neue Jobs

"Struktur passt"

Fachleute grinsen nicht nur, die wissen auch wovon sie reden. Gesellschafter Hans Riedel über die Einstellungspolitik des neuen Baumarktes

Hintergrund Hans Riedel kommt aus einer Baustoffhandesfamilie und knüpfte über ein Jungunternehmer-Forum Kontakt zu zwei Kollegen aus Norddeutschland, die damals, vor sechs Jahren, die Logistik für 5 Discounter aufgebaut hatten. "Inzwischen sind es 14", erzählt der geschäftsführende Gesellschafter von "Baudi Süd" der dieser Liste mit Pleinfeld Nittendorf und Neunburg 3 weitere hinzugefügt hat. (bl)

"Die Eröffnung des Baumarkts ist für den 16. Juni festgeknotet", bestätigte am Donnerstag der geschäftsführende Gesellschafter von "Baudi Süd", Hans Riedel, bei einem Pressegespräch im Rathaus. Die fünf Buchstaben der GmbH & Co. KG stehen für einen "Bau-Discounter", der ursprünglich im Norden Deutschlands und seit 2015 auch im Süden Fuß gefasst hat. Nittendorf und Pleinfeld heißen die Standorte im Süden, im Juni kommt Neunburg dazu. Der Baumarkt zieht dann in das leerstehende Gebäude an der Amberger Straße ein, das früher den Edeka-Markt beherbergt hat.Auf 1000 Quadratmetern unter dem Dach des bestehenden Baus und auf zusätzlichen 400 Quadratmetern Freifläche will der Bau-Discounter ein Sortiment bieten, das so breit ist wie das herkömmlicher Baumärkte. "Keine Restposten, sondern zu 90 Prozent Markenartikel mit festen Preisen", verspricht Riedel beim Pressegespräch mit Bürgermeister Birner und Verwaltungsleiter Peter Hartl. "Discount" bedeute für ihn nicht Ramsch, sondern Markenware - günstiger strukturiert durch Einkaufskooperationen. Das sei eine wichtige Botschaft, bestätigt der Bürgermeister: Bei der Bürgerversammlung sei ein Baumarkt mit Qualität immer einer der Punkte ganz oben auf der Wunschliste."Vielleicht sind einige Dinge bis zum 16. Juni noch nicht hundertprozentig fertig, aber das nehmen wir in Kauf", beteuert der neue Mieter in der Amberger Straße. Immerhin sechs Mitarbeiter für den Fachmarkt sind zum 16. Juni bereits eingestellt, eventuell kommt ein weiterer Arbeitsplatz hinzu. Darunter sind laut Riedel Fachleute wie Maler/Lackierer und Trockenbauer. "Fachleute grinsen nicht nur, die wissen auch wovon sie reden", ist der Chef überzeugt.Auf Hochtouren laufen nun Umbau und Renovierung. Blaue Elemente an der Außenfassade sollen Platz machen für Weiß und Hellgrau mit einem großen "Baudi"-Schild in den Farben Gelb und Rot. Die Decken sind erneuert, alte Neonröhren werden durch LED-Leuchten ersetzt, Innenwände verschwinden. Alles mit Hilfe von örtlichen Firmen, darauf legt der geschäftsführende Gesellschafter Wert und preist die gute Zusammenarbeit mit Vermieter und Stadt. "Eine Unterstützung wie in Neunburg habe ich noch nicht erlebt, durch die gute Kommunikation habe ich mir erst ein Bild von der Einkaufsmentalität hier machen können", sagt er und verspricht: "Alles, wofür wir keinen Platz haben, können wir bestellen, wir wollen den Neunburgern hier etwas bieten, damit sie nicht 20 Kilometer bis zum nächsten Baumarkt fahren müssen."Für Bürgermeister Birner ist das schon mal ein "Glücksfall". "Klar, dass ein Baumarkt-Riese nicht nach Neunburg geht", stellt er fest, aber hier würden Philosophie und Struktur passen: "Ich bin zuversichtlich, dass das in Neunburg gut ankommt."