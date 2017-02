Direktorin Christa Siegler sieht es als "langfristige Aufwertung für den Standort". Seit 1. Dezember ist an der AOK-Geschäftsstelle in Neunburg der Regionalvertrieb für einen Großteil der östlichen Oberpfalz angesiedelt. Die Zahl der Mitarbeiter vor Ort hat sich damit fast verdoppelt.

15 Arbeitsplätze zählt damit die Gesundheitskasse an der Söltlstraße, 7 mehr als bisher. "Das Haus ist voll" bekam Bürgermeister Martin Birner am Mittwoch zu hören, als ihn Direktorin Siegler, Regionalvertriebsleiter Roland Wild und Teamleiter Thomas Söllner durch die neueingerichteten Büros führten.Während für die Privatkunden weiterhin Ludwig Peither und sein Serviceteam zuständig sind, kümmert sich der Regionalvertrieb in der Hauptsache um Firmenkunden sowie um die Akquise von Neukunden. In der Oberpfalz gibt es dafür vier Hauptstandorte in Regensburg, Weiden sowie Neumarkt - und nun neu in Neunburg. "Schön, dass wir zum Kreis der großen Städte gehören", kommentierte Bürgermeister Birner mit einem Augenzwinkern. Er sah die neue Abteilung als "absoluten Gewinn für den Standort".Als "Bekenntnis zur Fläche" stellte AOK-Direktorin Siegler diese Ansiedlung heraus. Der Standort Neunburg werde damit auf lange Sicht zukunftsfähig gemacht. Die Krankenkasse räume damit dem persönlichen Kontakt zum Kunden weiterhin hohe Bedeutung ein. Dafür könne das frisch renovierte Gebäude der Geschäftsstelle bestens genutzt werden. "Auch wenn sich das Online-Geschäft massiv verstärken sollte, braucht sich Neunburg keine Sorgen machen", versprach Siegler eine "absolute Sicherung" der Filiale. Die Geschäftsstelle liege zentral in der Oberpfalz und sei damit für den Regionalvertrieb der ideale Standort.Den Zuständigkeitsbereich der Abteilung skizzierte Vertriebsleiter Roland Wild: Dieser erstrecke sich auf einen Großteil des Landkreises Schwandorf, über den kompletten Landkreis Cham und umfasse auch einen Abschnitt des Landkreises Regensburg. Teamleiter Ludwig Peither sah im Einzug der Vertriebskollegen eine "ideale Symbiose" und einen Gewinn für den gegenseitigen Austausch.