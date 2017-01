Die Braut war aus Beton, der Bräutigam kam ganz in stählernem Blau: "Hochzeit" nennen es die Fachleute, wenn im Kraftwerk die Turbine "eingehoben" wird. Von dem neuen Energielieferanten "Eixendorf II" sollen künftig nicht nur Menschen profitieren.

Hydraulik stoppt Auftrieb

Klage nicht vom Tisch

Technische Daten Das neue Kraftwerk Eixendorf II verfügt über eine Leistung von 190 Kilowatt. Die Fallhöhe an der Vorsperre beträgt 4,7 Meter, der Durchfluss in dem beweglichen Modell liegt bei 4,5 Kubikmeter pro Sekunde. Als "Jahresarbeit" sind 0,8 Millionen Kilowattstunden einkalkuliert. Baubeginn war im September 2016, die Inbetriebnahme ist für Ende Februar 2017 geplant. (bl)

Mit diesem Kraftwerk können 800 Personen mit CO-2-freiem Öko-Strom versorgt werden. Projektleiter Jochen Zehender

/Rötz. "Hier ist auch bei minus 19 Grad gearbeitet worden", berichtet Projektleiter Jochen Zehender stolz, als sich am Mittwoch Behördenvertreter und Kommunalpolitiker aus einem großen Umkreis an der Baustelle bei Hillstett (Stadt Rötz) eingefunden haben. Zwar steht das neue Wasserkraftwerk auf dem Boden des Landkreises Cham, doch das Wasser der Schwarzach ergießt sich in den von der Maßnahme betroffenen Eixendorfer Stausee im Kreis Schwandorf."Mit diesem Kraftwerk können 800 Personen mit CO-2-freiem Öko-Strom versorgt werden", verdeutlicht Zehender, während ein Kran die über 20 Tonnen schwere Turbine vom Lkw hebt. Passgenau wird das Herzstück des Kraftwerks dann in die bereits im Dezember gefertigte Nische an der Vorsperre abgelassen."Ein hochpräziser Stahltrog", schildert der Projektleiter das 10 Meter lange und 2,5 Meter breite Fertigteil. Das soll aber noch durch Beton verstärkt werden, um sich dann mit rund 50 Tonnen gegen den Auftrieb zu stemmen. Dazu müssen das bewegliche Stahlteil mit Hohlraum aber auch noch Hydraulikzylinder nach unten drücken.Bauherr der 1,7 Millionen Euro teuren Anlage ist die Bayerischen Landeskraftwerke GmbH, eine eigene Gesellschaft des Freistaates. Sie betreibt insgesamt 19 Wasserkraftanlagen. "Die staatseigene Talsperre ist ein idealer Standort für so eine Anlage", betont Gregor Overhoff vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz und rechtfertigt das notwendige Absenken des Wasserspiegels im Stausee. "Wir haben die Revision an der Hauptsperre ohnehin lange aufgeschoben", macht er deutlich. "Für uns geht Sicherheit einfach vor." Durch die Koordinierung von Revision und Neubau und habe man die Auswirkungen auf den See auf einen einzigen Eingriff begrenzt.Zehender verweist auf die europaweite Bedeutung dieses Pilotprojekts. Die neue Turbine soll nämlich besonders umweltverträglich sein: Ein Fisch-Monitoring unter der Regie der Technischen Universität München soll belegen, dass das neue Turbinen-Modell für die Fische nicht zu Schleuder oder Schredder wird. "Für uns ist es unverständlich, dass es deswegen im Vorfeld zu Reibereichen kam", stellt Overhoff fest.Fischereiverein und Bund Naturschutz hatten gegen das Projekt geklagt. Einen geforderten Aufschub hatte die Justiz negativ beschieden, in der Hauptsache steht eine Entscheidung noch aus (wir berichteten). Verhandlungstermin ist am 20. Februar vor dem Verwaltungsgericht Regensburg. "Wir gehen aber davon aus, dass die Klage nicht erfolgreich ist", so der Vertreter des Umweltministeriums.