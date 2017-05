Wenn die ersten Insekten fliegen, brummt auch das Geschäft von Albert Neuner. Heuer hat er neben dem Ansturm von Kunden auch noch einen Neubau zu bewältigen und darf sich dabei als Pionier fühlen.

Inklusive Sonnenschutz

Firmensitz am Ort

Die Neuner Insekten- und Sonnenschutz GmbH&Co. KG ist die erste Firma, die im neuen Gewerbegebiet "Galgenberg-West I" einzieht. Auf dem Gelände dort traf sich nun auch Geschäftsführer Albert Neuner mit Verwaltungsleiter Peter Hartl und Bürgermeister Martin Birner. Der Rathauschef machte dabei keinen Hehl aus seiner Freunde über den Neuankömmling, dessen Projekt auch Thema bei der Stadtratssitzung am Donnerstag war.Die Firma Neuner hat 2013 die Schlett Insektenschutz GmbH mit Sitz im Rhein-Main-Gebiet in einer Altersnachfolge übernommen. Dort werden inzwischen jährlich rund 14 000 Insektenschutzgitter der Marke Neher produziert und vorwiegend an Händler in Hessen und Bayern geliefert. Ein Jahr später gründete Neuner in Burglengenfeld ein Unternehmen mit dem Ziel, die Insektenschutzelemente in der Oberpfalz zu vertreiben. Vor zwei Jahren wurde die Produktpalette dann um den Bereich Sonnenschutz, Markisen, Terrassen-Überdachungen erweitert, um so rund 250 Händlern und Kunden ein aufeinander abgestimmtes Sortiment anbieten zu können.Schließlich stellte sich für das Unternehmen die Standortfrage, denn vor allem das Geschäft mit Insektenschutz-Vorrichtungen boomt. "Wir sind für die aktuelle Saison jetzt schon an der Kapazitätsgrenze", berichtete Geschäftsführer Neuner, der nun die Produktionsstätte nach Neunburg verlagert. Der Zweckbau auf dem rund 1500 großen Grundstück soll neben der Produktion auch Ausstellungsflächen und Büros auf rund 850 Quadratmeter Grundfläche beherbergen. Anvisiert ist bereits jetzt ein Erweiterungsbau. Die Zufahrt erfolgt in der Bauphase über die Heinz-Flessner-Straße und dann über einen öffentlichen Feldweg, später dann über die Staatsstraße, die eine eigene Abbiegespur bekommt."Der Bauantrag liegt vor", stellte Bürgermeister Birner beim Ortstermin mit dem Firmenchef fest, der zum Jahreswechsel bereits in die neuen Räume umziehen will. Er rechnet mit 8 bis 10 Dauerarbeitsplätzen, dazu kämen noch 5 bis 8 Saisonarbeitsplätze. "Die ersten Mitarbeiter bauen wir gerade auf", berichtete Neuner und lobte die kurze Planungszeit: "Wenn das überall auf der Welt so wäre, dann wäre das klasse."Der Bebauungsplan für das neue Gewerbegebiet befindet sich derzeit im Aufstellungsverfahren, aktuell läuft die öffentliche Auslegung, berichtete Bürgermeister Birner dann noch am selben Tag dem Stadtrat. Das Vorhaben von Neuner entspreche den Festsetzungen im Bebauungsplan, es könne deshalb im Freistellungsverfahren behandelt werden. Das gemeindliche Einvernehmen war dem Projekt im Stadtrat sicher, es gab keine Gegenstimme. "Sehr erfreulich, dass auch der Firmensitz in Neunburg ist", kommentierte SPD-Stadträtin Margot Weber und wünschte viel Erfolg.