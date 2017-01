Neunburg vorm Wald/Rötz. Das Reaktorunglück in Fukushima im März 2011 hat Wellen bis zum Eixendorfer Stausee geschlagen - zumindest was die Energiepolitik betrifft. Darauf verwies am Mittwoch Gregor Overhoff vom Umweltministerium beim Einheben der Turbine ins Wasserkraftwerk "Eixendorf II.

Auf der Suche nach regenerativer Energie habe sich im Bereich Wasserkraft die ökologische Verträglichkeit als Knackpunkt erwiesen, so Overhoff. In "Eixendorf II" soll ein besonders feiner Rechen Fische vor Schäden bewahren. Ein Strömungskanal am Rand der Turbine könnte sie ungefährdet an der Sperre vorbei führen. Die Anlage bei Hillstett ist dabei nur eine von mehreren Pilotanlagen. Wie effektiv sie ist, will die Fachrichtung Aquatische Systembiologie(TU München) ab Mai unter Federführung von Professor Jürgen Geist in einem Experiment vor Ort untersuchen. Dazu sollen rund 30 000 Fische oberhalb der Vorsperre eingesetzt und nach Passieren der kritischen Stelle untersucht werden.