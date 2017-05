Neuer Platz für die eigenen vier Wände: Im Baugebiet "Kirchenäcker" im Westen der Stadtgemeinde können Bauherrnträume wahr werden. Am Dienstag erfolgte der Spatenstich.

Freiraum bei Gestaltung

Erschließung bis Herbst

Bebauungsplan tritt in Kraft Mit Bekanntmachung vom 22. Mai hat die Stadtverwaltung den Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung für das Baugebiet "Kirchenäcker" in Kemnath bei Fuhrn bekanntgegeben. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Bereits am 4. Mai hatte der Stadtrat die zugehörige Satzung beschlossen. Der Bebauungsplan samt Begründung sowie Erklärung über Umweltbelange und Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung kann jederzeit im Rathaus eingesehen werden. Wer eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften geltend machen möchte, muss dies innerhalb eines Jahres schriftlich gegenüber der Stadt Neunburg darlegen. (exb)

Die Firma Probst Projektbau GmbH & Co.KG aus Wundsheim erschließt im Baugebiet "Kirchenäcker" in Kemnath bei Fuhrn elf Baugrundstücke mit Flächen zwischen 584 und 1038 Quadratmetern und bietet sie zum Verkauf an. "Zu marktüblichen Preisen", wie Bauträger Michael Probst am Dienstag verlauten ließ.Zu diesem Termin war auch Bürgermeister Martin Birner gekommen. Er bewunderte "die schöne Südhanglage" oberhalb der Ortschaft und versprach den Bauherren, ihnen weitgehend Freiräume in der Gestaltung zu überlassen. Die Stadt habe im vergangenen Jahr Familien mit 160 000 Euro an Baukindergeld unterstützt und werde dies auch im neuen Baugebiet "Kirchenäcker" tun. Der Bürgermeister verweist auf die Warteliste von Interessenten, die derzeit einen Bauplatz suchen. Die Stadt habe inzwischen viele Baulücken in Neunburg schließen können und zusätzlich Gebiete in Mitteraschau, Fuhrn und Penting ausgewiesen.In der Ausweisung weiterer Bauplätze sieht der Bürgermeister eine Daueraufgabe. "Wenn wir den jungen Leuten nichts anbieten können, wandern sie ab", ist sich Martin Birner bewusst. Deshalb sei er froh, dass im Gebiet "Kirchenäcker" in Kemnath nun elf weitere Baugrundstücke entstehen. Im neuen Jahr werde die Stadt weiteres Bauland ausweisen, kündigte der Bürgermeister an. "Gleichzeitig werden wir an der konsequenten Innenverdichtung festhalten", so Martin Birner. Die Verwaltung werde noch heuer ein "Bauflächenkataster" erstellen und veröffentlichen, um bauwilligen Bürgern potenzielle Flächen zur Wohnbebauung anzuzeigen.Die Firma Probst hat das Baugelände in Kemnath bei Fuhrn von einem Landwirt, der ausgesiedelt ist, gekauft und will es bis zum Herbst erschließen. Michael Probst betont die günstige Lage unweit der Staatsstraße 2151 und die schnelle Anbindung an die Verkehrsachsen. Über die Grundstückpreise will er momentan noch nicht reden.