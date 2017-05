Freizeit Neusorg

04.05.2017

04.05.2017

Zu einem Vortrag mit Diözesansekretärin Christa Mösbauer zum Thema "Resilienz - wie ich zum Stehauf-Menschen werde" hatte die Katholische Arbeitnehmerbewegung im Anschluss an die Jahreshauptversammlung eingeladen. Zu Beginn ihres mit Lichtbildern untermalten Beitrags stellte sich die Referentin vor. Dabei bezeichnete sie die KAB Neusorg als "Top-Ortsverband".

Die Diözesansekretärin erklärte, der Begriff "Resilienz" stamme eigentlich aus der Werkstoffkunde und bezeichne Widerstandsfähigkeit und Lernfähigkeit. "Resilienz" sei eine Art Immunsystem der Seele. Ohne Tiefs gebe es auch keine Höhen.Christa Mösbauer sprach dabei von fünf Schritten. Als erstes müsse in einem Zustand von Schock und Verneinung die Niederlage eingestanden werden. Dann gelte es in einer Art von Wut die Chancen zu erkennen. Im dritten Schritt sollte der Rückschlag verhandelt, aufgearbeitet werden. Nach Depressionen sei das "Ich" zu stabilisieren. Als Letztes folge der Schritt mit testen und akzeptieren bei dem auch neue Siege programmiert werden könnten.Resilienz sei eine positive Psychologie mit der das Krisenimmunsystem gestärkt werde. Schlüssel dazu ist das eigene Selbstwertgefühl. Die Opferrolle müsse aufgegeben, ein Aufstehritual entwickelt werden. Es gelte zu hinterfragen wofür jeder dankbar sein könne. Dies bedeute "Optimist mit Regenschirm" zu sein. Weiter sollten sich die Betroffenen gute Freunde suchen, denn soziale Kontakte sind lebenswichtig.Nicht vergessen werden dürfe die Wahrnehmungskompetenz, also beobachten, das Beobachtete zu interpretieren und eigene Reaktionen darauf zuzulassen. Zudem sollte sich jeder realistische Ziele setzen, die er auch erreichen kann. Wichtig ist ferner die Sorge um sich selbst. Dies bedeute, sich selbst Gutes zu tun und negative Gedanken abzuschalten. Alle sollten ihren Humor behalten und Kraft aus dem Glauben schöpfen.Es sei wichtig die Wahrnehmungen auf die positiven Seiten zu lenken. Anhand von mehreren Beispielen wies die Referentin darauf hin, wie dies möglich sei. Dabei brachte sie auch das neudeut sche Wort "Life-Balance" ins Spiel.Diese Ausgeglichenheit trage zum Wohlfühlen bei. Diözesansekretärin Mösbauer gab zum Ende ihres Vortrags den Hinweis auf das Buch "Phönix aus der Asche". Als Dank für ihren Vortrag erhielt sie von Gabriele Söllner ein Präsent.