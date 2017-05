Frauenbund vor dem Aus

Freizeit Neusorg

07.05.2017

Der Fortbestand des katholischen Frauenbunds Neusorg ist weiterhin gefährdet. Auch die stellvertretende Diözesanvorsitzende des KDFB Regensburg, Monika Schmidpeter, konnte im Jugendheim die Wende nicht herbeiführen und Mitglieder für einen neuen Vorstand gewinnen.

17 Jahre im Amt

Mitglieder befragen

Eingangs hieß die noch amtierende Ortsvorsitzende Theresia Wedlich Schmidpeter, Bezirksvorsitzende Marlen Schnurbus und rund zwei Dutzend Mitglieder willkommen. Das Mitglied des Diözesanvorstands betonte, die bevorstehende Auflösung des KDFB-Ortsvereins bereite ihr Magenschmerzen. Es seien so viele Frauen erschienen, da müsste doch Interesse an der Fortführung bestehen.Sie warf in die Waagschale, dass der Verein vor einem halben Jahrhundert gegründet wurde. Die derzeitige Führungsriege sei seit 17 Jahren im Amt und habe in dieser langen Zeit viel geleistet. Sie habe ein Recht darauf aufzuhören. Das eingeschworene Team müsse deshalb abgelöst werden."Warum findet sich kein neuer Vorstand?" Der katholische Frauenbund biete eine Heimat, einen Verein, zu dem Frauen hingehen können. Sie stellte die Frage, ob der Verein aufgelöst werden soll. Eine Alternative sei die Kooperation mit einem Nachbarverein. Schmidpeter unterstrich, Mitglieder seien das, was den Frauenbund ausmache, die etwas bewegen. Gemeinsamkeit war es auch, die der Ortsverband den Mitgliedern geboten habe.Vom Vorstand kam hier der Einwurf, der Frauenbund besitze nicht mehr den Stellenwert wie früher. Ebenso hieß es, die Mitglieder könnten nicht mehr begeistert werden. Auch der Vorschlag, Frauen zu finden, die mit der Unterstützung aus Regensburg und von Bezirksvorsitzender Marlen Schnurbus versuchen, den Verein über einen Zeitraum von einem Jahr fortzuführen, fand keine Resonanz. In der Zusammenkunft wurde ebenso das weitere Szenario einer Vereinsauflösung durchgespielt. Dazu, so die stellvertretende Diözesanvorsitze, sei die Zustimmung von 75 Prozent der Mitglieder nötig. Die weitere Alternative, den katholischen Frauenbund Neusorg für eine bestimmte Zeit ruhen zu lassen mache nicht viel Sinn, da sich dadurch an der Sachlage nichts ändere.Wichtig sei es, den richtigen Weg zu finden, machte Monika Schmidpeter deutlich. Sie schlug vor, von Tür zu Tür zu gehen, den katholischen Frauenbund vorzustellen und zu dessen Veranstaltungen einzuladen.Vorsitzende Theresia Wedlich regte an, die Mitglieder schriftlich zu befragen. Die Versammlung kam daraufhin überein, in dieser Befragung die Möglichkeiten Auflösung des Vereins, Kooperation mit einem anderen Verein, die Kündigung eines jeden einzelnen Mitglieds bis zum 30. September oder die Einzelmitgliedschaft bei einem anderen Verein oder beim Diözesanverband als Alternativen anzubieten. Dieses Schreiben soll der nächsten Mitgliederzeitschrift "KDFB Engagiert - Die christliche Frau" beigelegt werden.Übereinstimmung herrschte bei den Mitgliedern darüber, voraussichtlich Ende Juli noch die 50-Jahrfeier des katholischen Frauenbunds Neusorg mit der Ehrung langjähriger Mitglieder zu veranstalten.Stellvertretende Diözesanvorsitzende Monika Schmidpeter dankte zum Ende der Zusammenkunft allen Mitgliedern für ihr Erscheinen und ihre Treue zum katholischen Frauenbund Neusorg. Besonders dankte sie dem noch amtierenden Vorstand für die in den 17 Jahren geleistete Arbeit.