18.05.2017

Lochau. Mit "Biergartenrezepten für Genießer" griff der Obst- und Gartenbauverein Lochau-Riglasreuth ein aktuelles Sommerthema auf und lud Erika Brandl aus Wiesendorf bei Weiden ein. Die Ernährungsfachfrau vom Bildungswerk des bayerischen Bauernverbands stellte leckere Rezepturen vor. Eingangs warf sie einen Blick zurück in die Entstehung der Biergärten und ihrer Tradition.

Ziel des Abends war es, gemeinsam besondere Brotzeiten zuzubereiten. Dazu hatte Erika Brandl eine ganze Reihe an Lebensmitteln und Gerätschaften besorgt. Unter dem Motto "Kommunikatives Kochen" durften die Frauen und Männer Rezepte auswählen und am Wirtshaustisch die Speisen selbst anrichten. Viele fleißige Hände packten mit an, und auch die Männer wurden eingespannt. Nach rund 40 Minuten waren die Köstlichkeiten fertig.Das Speisenangebot reichte vom Biergartensalat über Zoiglkäse, einer Creme aus Räucherfischfilet bis hin zum körnigen Frischkäsesalat. Weiter bereiteten die Gartenfreunde einen Salatteller nach Sennerinnen-Art sowie Liptauer und blauen Erdäpfelkäse zu. Auch Leberwurstaufstrich, Joghurt-Panna-Cotta mit Früchtepüree sowie Weißbier-Tiramisu fehlten nicht. Eine Bratwurstsülze und Fleisch im Glas hatte die Ernährungsfachfrau bereits fertig mitgebracht. Dazu gab es frisches Brot.