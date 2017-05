Freizeit Neusorg

28.05.2017

Ganz neue Erfahrungen sammelten die Mitglieder des Turn- und Sportvereins: Sie begaben sich unter dem Thema Waldpädagogik mit Ulrich Anders, einem Wanderführer des Fichtelgebirgsvereins, auf Entdeckungsreise im heimischen Wald.

Nach einem kurzen Marsch in den Forst sprach der Wanderführer über die Bäume, deren Art und über die Baumringe, an denen das Alter der Gehölze abzulesen sei. Spielerisch lernten die Teilnehmer die Tiere des Waldes kennen. Dabei hatte Anders an dem Rücken eines jeden eine Karte mit einem Wald-Bewohner angesteckt. Reihum musste jeder das Tier, wie beispielsweise Wildschwein, Eule, Rothirsch oder Buntspecht, erraten.Abseits des Weges folgte eine Spiegelwanderung. Der Wanderführer verteilte dazu Spiegelfliesen, die sich die TuS-Mitglieder mit einer Hand unter die Nase halten mussten. Mit der anderen Hand hielten sie sich am Vordermann fest. Anders führte die Gruppe langsam an. So konnten die Teilnehmer die Baumkronen in verschiedenen Höhen sowie die unterschiedlichen Grüntöne der Blätter und der Nadelgehölze bewundern.Auf dem Rückweg wurde der Spiegel an die Stirn nach unten gehalten. Damit konnte intensiv der Waldboden mit seinen Moosen erforscht werden. Danach folgte ein Geschicklichkeitsspiel mit einem Band, zu dem sich alle im Kreis aufstellten.Bei einem weiteren Geschicklichkeitsspiel mit einer undurchsichtigen Plastikplane mussten die Beteiligten diese gemeinsam über einen rund fünf Meter entfernten Baumstumpf ablegen. In der zweiten Runde wurde mittig auf die Plane ein Glas gestellt und diese zum Baumstumpf gebracht, ohne dass das Glas umfallen durfte. Eine weitere Steigerung erfuhr das Spiel, als das Glas mit Wasser gefüllt war. Erst nach mehreren Versuchen glückte dies dank Teamwork und Konzentration.Künstlerisch betätigen durften sich die Teilnehmer am Ende der waldpädagogischen Wanderung. Der Wanderführer verteilte Holzstäbchen, auf denen die Sportler mit Blättern eine Art "Blätterschaschlik" anfertigen mussten. Alles, was auf dem Waldboden zu finden war, wurde auf die Stäbchen gesteckt. Unter einem Baum fanden die dekorativen Arbeiten einen Platz.