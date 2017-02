Freizeit Neusorg

13.02.2017

Die Gärtnerei Förth diente dem Bayerischen Rundfunk als Kulisse für die Gartensendung "Querbeet". Aufmerksam auf die Gärtnerei wurde die BR-Redaktion bei der Gartenschau in Bayreuth. Schon damals trat Juniorchef Thomas Gruber (links) in der Sendung auf. Dabei wurden die Macher auf Grubers Ruf als Chili-Experte aufmerksam. Die scharfe Frucht steht auch im Mittelpunkt des Beitrags, der vergangene Woche in Neusorg entstand. Von 9 Uhr an begleiteten Kameramann Detlef Krüger, Redakteur Tobias Bode und eine Tontechnikerin Gruber bei der Arbeit. Der Gärtnermeister gab Tipps zu Boden, Aussaat, Kultivierung und Pflege. Das Trio vom BR durfte auch Spezialitäten wie Rocoto-Marmelade oder Chilileberkäse probieren. Zu sehen ist der Beitrag am Montag, 20. Februar, um 19 Uhr. Bild: obe