Stolzer Blick zurück

Freizeit Neusorg

30.05.2017

0 30.05.2017

Der Startschuss zu den Feierlichkeiten zum "85-Jährigen" des SV Neusorg fiel in Form eines Ehrenabends im Sportheim. Die "Daubner- Family" umrahmte den Festabend musikalisch. Das Hauptereignis wird vom 9. bis 11. Juni auf dem Gelände des Sportzentrums in der Steinwaldstraße gefeiert.

47 "Geburtshelfer"

Kritik an Funktionären

Vorsitzender Norbert Högl begrüßte Pfarrer Hans Riedl, stellvertretenden Landrat Günther Kopp, Bürgermeister Peter König, dritten Bürgermeister Karl Lenhard, Altbürgermeister und Ehrenbürger Günther König sowie Vertreter der Patenvereine aus Ebnath und Riglasreuth.Nach der Gedenkminute für verstorbene Mitglieder blickte Högl zurück. Fast auf den Tag genau vor 85 Jahren trafen sich 1932 exakt 47 Sportkameraden und spielten mit dem Gedanken, einen Sportverein ins Leben zu rufen. In der Gründungsversammlung wurde der Gedanke dann in die Tat umgesetzt und der SV Neusorg geboren. In diesen 85 Jahren, so der Vorsitzende weiter, hat der SVN, wie im richtigen Leben, sowohl gute, als auch schlechte Zeiten erlebt. Alle Mitglieder haben immer versucht, dass "Vereinsschiff" auf Kurs zu halten.Der Vorsitzende konnte von derzeit 22 Mannschaften berichten, die sich in den Bereichen Fußball, Tennis und Tischtennis am Spielbetrieb mit großem Erfolg beteiligen. Aber nicht nur sportlich ist der SV Neusorg gut aufgestellt, auch die Kameradschaft muss hervorgehoben werden, betonte der Sprecher. Nicht unerwähnt dürfe das sehr gute Verhältnis mit der Gemeinde bleiben. "Bürgermeister und Gemeinderat haben immer ein offenes Ohr."Gerhardt Kormann erläuterte in kurzen Zügen die Entstehung des ersten Neusorger Sportvereins und stellte den Gästen die Bildergalerie der Gründungsmitglieder vor. Kormann ging eingangs darauf ein, dass im Jahre 2013 die Idee entstand die Väter der Gründung zu erforschen. In vielen Chroniken und Geschichtsbüchern wurden 47 Gründungsmitglieder ermittelt, von denen 29 über 18 Jahre alt waren. Die Bildergalerie wird im Sportheim einen würdigen Platz einnehmen und soll an die Gründer des SV erinnern.Ehrenvorsitzender Gerhard Fröhlich wurde die besondere Aufgabe übertragen, die Auszeichnungen vorzunehmen. Er brachte in seiner Laudatio zum Ausdruck, dass bei allen Aktivitäten und Erfolgen die passiven Mitglieder nicht vergessen werden sollten. Sie brächten mit ihrer jahrzehntelangen Treue zum Verein nicht nur die Verbundenheit zum Ausdruck, nein, sie bildeten auch einen wichtigen Bestandteil für eine funktionierende Gruppe.112 Personen hätten den SVN 40 bis 65 Jahre die Treue gehalten. "Dafür möchte ich mich im Namen aller Mitglieder des SV Neusorg recht herzlich bedanken." Bevor die Ehrungen mit Vorsitzendem Norbert Högl und Ehrenamtsbeauftragtem Dieter Niewolik vorgenommen wurden, ließ Ehrenvorsitzender Gerhard Fröhlich eine kritische Anmerkung verlauten: "Leider hat es kein Vertreter des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) und des Bayerischen Fußballverbands (BFL) für Wert befunden, am Ehrenabend des SV Neusorg teilzunehmen. Bei den vielen Funktionären, die für die beiden Verbände tätig sind, hätte es doch möglich sein sollen, dass ein Vertreter nach Neusorg kommt. Dieses Verhalten trägt meines Erachtens nicht gerade zur Motivation für das vielgepriesene und geforderte Engagement für das Ehrenamt bei."27 Mitglieder wurden schließlich für 40 bis 44 Jahre geehrt, 32 Sportkameraden für 45 bis 49 Jahre, 19 für 50 bis 54 Jahre, 16 für 55 bis 59 Jahre, 15 (für 60 bis 64 Jahre und 3 Mitglieder für 65 bis 69 Jahre. Für sie gab es Urkunden und Ehrennadeln.