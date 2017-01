Politik Neusorg

19.01.2017

11

0 19.01.201711

Die Elektromobilität beschäftigte den Gemeinderat Neusorg in seiner Sitzung. Die Kommunalpolitiker wollen hier eine private Lösung. Die Gemeinde selbst wird keine E-Tank-Säule unterhalten.

Rund 130 Euro pro Monat

Nürnberg besser anbinden

(kkl) Bürgermeister Peter König berichtete in der ersten Sitzung des Jahres über einen Förderaufruf für die Errichtung von E-LadeSäulen. Es habe im Landkreis ein Runder Tisch mit Gemeindevertretern, Landrat Wolfgang Lippert und Dr. Susanne Stangl (sie beschäftigt sich mit Energieeffizienz und nachhaltiger Mobilität) zum Thema Elektromobilität stattgefunden. Wenn sich kein privater Investor finde, würde wohl die Mehrzahl der Landkreisgemeinden eine geförderte Anmietung für eine E-Tank-Säule übernehmen, wusste er.Die geschätzten Kosten lägen bei zirka 130 Euro pro Monat. Die Attraktivität einer Gemeinde hänge wohl oder übel auch vom Vorhandensein solcher Säulen ab, meinte König. Allerdings stehe noch die Antwort der Regierung aus, ob eine Beteiligung für "Stabilisierungsgemeinden" überhaupt möglich sei. Die Tankstelle in Neusorg sei von der Gemeinde bereits über die Möglichkeiten einer Förderung informiert worden, so der Bürgermeister. Die Fraktionssprecher von CSU, SPD und ÜWG sahen übereinstimmend eine "private Lösung" als sinnvoll an. Die Gemeinde Neusorg selbst beteiligt sich bis auf Weiteres nicht an einem Vorhaben zur Errichtung von E-Lade-Säulen.Ein weiteres wichtiges Thema war der Regionalplan. Der Planungsausschuss des "Regionalen Planungsverbandes Oberpfalz-Nord" hat die 26. Änderung des Plans beschlossen. Betroffen sind die Bereiche "Wirtschaft", "Arbeitsmarkt" und "Erholung". Da Belange der Gemeinde Neusorg nicht negativ berührt sind, bestehen seitens der Kommune keine Einwände, entschied der Gemeinderat.Das Kapitel "Verkehr" ist für die 27. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord neu verfasst worden. Hier sieht die Gemeinde wohl Handlungsbedarf. "Der Weg von Neusorg nach Tirschenreuth ist, wenn man kein eigenes Auto hat, weit", gab der Bürgermeister zu bedenken.Unter anderem sei auf eine Verbesserung der überregionalen ÖPNV-Erreichbarkeit des nicht an den Schienenverkehr angebundenen Mittelzentrums und Kreisverwaltungssitzes Tirschenreuth hinzuwirken. Weiter sollen die Bahnhöfe und -haltpunkte der Region bei Bedarf saniert und möglichst schnell barrierefrei gestaltet werden. Es sei bei den überregionalen Bahnverbindungen in West-Ost-Richtung (von Nürnberg nach Prag) nur für diejenige über Schwandorf, also im Süden des Planungsbereiches, eine Verbesserung konkret eingefordert.In den Verbund Nürnberg zu kommen, würde Arbeitsplätze in der Region Nürnberg näher bringen, so Dr. Günther Fütterer. Die Gemeinde Neusorg hat keine Einwände gegen die 27. Änderung des Regionalplans Region Oberpfalz-Nord, weist aber darauf hin, dass der Anschluss an die Metropolregion Nürnberg anzustreben ist.

Der Freistaat Bayern investiert rund zehn Millionen Euro, um Bayern bis 2020 mit einem engmaschigen Netz von kostenfreien WLAN-Hotspots zu überziehen. Damit soll allen Bürgern ein offenes und kostenfreies WLAN angeboten werden. Auch in Neusorg soll es einen Hotspot geben.

Schon im Dezember hatten sich die Neusorger Gemeinderäte mit dem Thema "BayernWLAN" beschäftigt (wir berichteten). Michael Kopp von der Gemeindeverwaltung hat mittlerweile Infos über die Installation und Betriebskosten eingeholt. "Für die Erdarbeiten im Außenbereich würden rund 500 Euro und für die Elektroverlegearbeiten rund 1300 Euro anfallen", wusste Bürgermeister Peter König.Dazu kämen noch Kosten für eine Ortsbegehung mit einem Vodafone-Techniker von 500 Euro. Die vorliegenden Angebote lägen also im Kostenrahmen der maximalen Fördersumme von 2500 Euro.Für den WLAN-Hotspot (Indoor) mit einem Accesspoint in der "Rektor-Sebastian-Haindl-Aula" entstünden der Gemeinde Neusorg jährlich 277 Euro Betriebskosten, die hinsichtlich der Stabilisierungshilfe unbedenklich seien. Die DSL-Versorgung könne über den vorhandenen Router der Feuerwehr Neusorg erfolgen. "Eine Outdoor-Lösung wäre mit 362 Euro pro Jahr teurer." Für eine kombinierte Lösung, ein Hotspot mit Accesspoint Indoor und Outdoor, würden 584 Euro jährlich an Betriebskosten anfallen.Christian Heinl, Dieter König und Karl Lenhard befürworteten eine Einrichtung. Die Gemeinde solle sich öffnen und einen WLAN-Hotspot anbieten. Karl Lenhard (ÜWG) und Richard Stock (ÜWG) sahen jedoch eine Outdoor-Lösung als sinnvoll an, da auch die Jugend sowie durchreisende Vertreter diesen kostenlosen öffentlichen Wireless-Access-Point in der Gemeinde nutzen könnten. "Für Besucher und Touristen würde Neusorg an Attraktivität gewinnen", meinte Lenhard.Michael Kopp erklärte, eine gewisse Netzstrahlung gehe auch von einem Indoor-Access-Point nach außen. Wie stark das Netz sei, müsse ein Techniker vor Ort prüfen. Gerald Braun regte an, das Ärztehaus mit zu versorgen. "Erst einmal klein anfangen und Erfahrungen sammeln", schlug Dr. Günther Fütterer vor. Er plädierte für die kostengünstigere Indoor-Lösung als Einstieg. Der Gemeinderat beschloss schließlich einstimmig, in der "Rektor-Haindl-Aula" einen Indoor-Hotspot mit Accesspoint zu errichten. Nach einem Jahr will das Gremium über eine weitere Nutzung beraten. (kkl)