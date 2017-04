Politik Neusorg

24.04.2017

Die Führung des CSU-Ortsverbands Neusorg bleibt in bewährten Händen. Im Gasthof Dumler wurde Gerald Braun wiedergewählt. Zur Seite stehen ihm als Stellvertreter Markus Dumler und Oliver Becher. Schatzmeister ist Matthias Sischka, das Protokoll führt Markus Dumler.

(öt) Als Beisitzer wählten die Mitglieder Gerhard Fröhlich, Josef Hösl, Thomas Küffner, Stefanie Philipp und Alexander Veigl. Die Kasse prüfen Daniel Heining und Gerhard Schmid. Weiter bestimmte die Versammlung als Delegierte zur Kreisvertreterversammlung Gerald Braun, Markus Dumler, Thomas Küffner und Matthias Sischka. Ersatzdelegierte wurden Oliver Becher, Josef Hösl, Hans Zetlmeisl und Andreas Skalsky. Zu Delegierten zur Wahl der Bezirks- und Landtagskandidaten kürten die Mitglieder Gerald Braun und Markus Dumler, zu Ersatzdelegierten Matthias Sischka und Thomas Küffner.

Im Vorfeld der Neuwahlen hatte Vorsitzender Gerald Braun seinen Rechenschaftsbericht vorgelegt. Dabei bezifferte er den Mitgliederstand auf unverändert 55 Personen. Ein Highlight im vergangenen Jahr war das Familienfest. Hier dankte Braun der Kindertheatergruppe des Fichtelgebirgsvereins unter der Leitung von Cordula Philipp sowie allen Kuchenbäckerinnen.

Ebenso fand im Rahmen des Neusorger Ferienkalenders ein Drachensteigen für Kinder statt. Beide Veranstaltungen stehen auch heuer wieder im Terminkalender. Außerdem beabsichtigt der Ortsverband einen Ausflug nach Schwandorf und in das Labyrinth der Felsenkeller durchzuführen.Natürlich, so der Vorsitzende weiter, stehen ebenfalls wieder Arbeiten für die Bundestagswahlen an. Hier werde der Ortsverband die Kandidaten der CSU mit allen Kräften unterstützen und versuchen die Bürger zu überzeugen, dass eine starke CSU im Bund nicht nur für Bayern besonders wichtig ist.Braun lobte außerdem das Engagement der jüngeren Generation im Ortsverband. Dies zeige, dass die Werte der Christlich Sozialen Union nicht an Bedeutung verloren haben und der Ortsverband Neusorg Garant für Ehrlichkeit und Verlässlichkeit sei.Aus dem Gemeinderat berichtete zweiter Bürgermeister und Fraktionssprecher Dr. Günther Fütterer. Durch eine Million Euro an Stabilisierungshilfen konnten die Schulden der Kommune reduziert werden. Er erinnerte an den Abriss der Media-Brache. Als nächstes großes Projekt stehe die Sanierung des Bahnhofgebäudes an.Fertiggestellt wurde bereits die Gemeindeverbindungsstraße zum Gewerbegebiet "Am Steinbruch". Der Nordast zwischen Tankstelle Daubner und Steinwaldstraße stehe voraussichtlich heuer im Programm. Erforderlich war die Spülung der Tiefbrunnen. Diese Arbeiten verursachten eine Erhöhung des Wasserbezugspreises.Vorgesehen sei eine Verbesserung des Breitbandausbaus. Begonnen werden soll weiter mit dem Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße in Richtung Höll. Auch in Sachen neuer Festplatz beim Sportheim des SV Neusorg konnte eine Einigung erzielt werden.