Politik Neusorg

31.01.2017

0 31.01.2017

Natascha Kohnen, die Generalsekretärin der Bayern-SPD, kommt nach Neusorg. Anlass ist ein Jubiläum, das die Genossen im Juli feiern.

Weinfest ein Höhepunkt

Auch Ehrenschirmherr

Auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr blickten die Sozialdemokraten in der Jahreshauptversammlung im Hotel "Sonnental" zurück. Vorsitzender Robert König überreichte an die Neumitglieder Horst Bachmann und Sunay Kan das Parteibuch. Damit zählt der Ortsverein nun 59 Mitglieder: 19 Frauen und 40 Männer. Das Durchschnittsalter liegt bei 55 Jahren.Mit dem Neujahrsempfang, drei Vorstandssitzungen, der Jahreshauptversammlung, einer Mitgliederversammlung, der Beteiligung am Ferienkalender, Geburtstagsbesuchen und der Teilnahme an Festlichkeiten der anderen Vereine ging für die Sozialdemokraten ein arbeitsreiches, erfolgreiches Jahr zu Ende.Ein Höhepunkt war für König wieder das Weinfest, dieses Mal im Pfarrheim Neusorg. Auch ein Bürgerbrief wurde im Gemeindebereich verteilt. Horst König habe die 900 Exemplare kostenlos vervielfältigt. Besinnlich klang das Jahr im Hotel "Sonnental" aus. Von einem kleinen Plus sprach Schatzmeisterin Renate Ott. Die beiden Kassenrevisoren Alfred Meyer und Hannes Merkl bescheinigten ihr eine vorbildliche Kassenführung.Dieter König, Sprecher der SPD- Fraktion im Gemeinderat, berichtete von 13 Fraktionssitzungen, in denen konstruktiv gearbeitet worden sei. König stellte heraus, dass viele Projekte, unter anderem der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Neusorg-Stöcken, die Sanierung der "Mediabrache" und vieles mehr angepackt worden seien. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat beschrieb König als harmonisch. Die Genossen könnten stolz auf das Geleistete sein. Der Fraktionssprecher meinte, dass die SPD mit dem Bürgermeister viele Akzente gesetzt habe. Trotz großer Investitionen sei wirtschaftlich gearbeitet worden."Der Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße Neusorg-Höll, die Sanierung des Bahnhofgebäudes und die Neugestaltung der ,Mediabrache' werden unser Ortsbild weiter verschönern", meinte der Fraktionssprecher. Mit dem Dank für die gute Zusammenarbeit, besonders mit Bürgermeister Peter König und mit den SPD-Gemeinderatskollegen schloss der Fraktionsvorsitzende seine Ausführungen.Sehr aktiv war auch die SPD-Frauengruppe. Für die verhinderte Sandy Schreyer ließ Ortsvorsitzender Robert König die Arbeiten Revue passieren. Die monatlichen Treffen der Frauen seien sehr gut besucht. Auch im vergangenen Jahr, so der Sprecher, sei der Brunnen am Pfarrer-Losch-Platz mit einer Osterkrone geschmückt worden. Die Damen hätten das AsF-Kaffeekränzchen im Sportheim Neusorg ausgerichtet und das Ferienprogramm tatkräftig unterstützt. Beim Neujahrsempfang habe Bürgermeister König ebenfalls auf die Frauen zählen können. Sie übernahmen beim Weinfest die Bewirtung und kredenzten den Gästen schmackhafte Brotzeiten und bastelten für die Weihnachtsfeier kleine Geschenke.Vorsitzender König kündigte auch ein Fest zum 70-jährigen Bestehen des SPD- Ortsvereins an, das am 1. Juli im Pfarrheim gefeiert wird. Vorher ist Gedenkgottesdienst in der Pfarrkirche Patrona Bavariae. Natascha Kohnen, Generalsekretärin der Bayern-SPD, hält die Festansprache. Schirmherrschaft und Ehrenschirmherrschaft übernehmen Bürgermeister Peter König und Altbürgermeister und Ehrenbürger Günther König.Weiter auf dem Programm stehen in diesem Jahr unter anderem die Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde, Weinfest sowie eine Weihnachtsfeier mit den älteren Bürgern.